Terörist elebaşı Karayılan iyice köşeye sıkıştı, Barzani'ye yalvardı

Hakkâri Çukurca'nın karşısındaki Kuzey Irak'ın Metina bölgesinde sürdürülen Pençe-Şimşek ve Pençe Yıldırım harekât bölgesine giden peşmerge konvoyuna füzeli saldırı sonucu beş peşmergeyi öldüren terör örgütü iyice köşeye sıkıştı. Terörist başı Murat Karayılan, "Biz ikinci bir cephe açmak istemiyoruz. Başımızda 7/24 her gün 30 tane keşif uçağı uçuyor. Savaş uçakları zaten her yanı bombalıyor. Bu ortamda biz ikinci bir cephe açarak peşmergeyle çatışmak istemiyoruz. Size söz, ortalık biraz durulursa operasyonlar biraz gevşerse gelin konuşalım, ne istiyorsanız sizin dediğiniz gibi olsun" diyerek PKK'lı teröristlerin Metina Vadisindeki çaresizliğini itiraf etti.



Metina Vadisinde devam eden kara harekâtıyla peşmergenin bu bölgeye yaptığı yığınak terör örgütü PKK'yı iyice panikletti. Terörist başı Murat Karayılan, Mesud Barzani'ye yalvarırcasına peşmergenin operasyona dahil olmaması çağrısında bulundu. Örgütün içinde bulunduğu çıkmazı ve çaresizliği itiraf eden Karayılan, "Türk devleti bize karşı sadece askeri değil, büyük bir psikolojik savaş da yürütüyor. Yine Kuzey'in (Doğu ve Güneydoğu'yu kastediyor) tüm bölgelerinde askeri operasyonlar kesintisiz sürüyor. Bahar'ın başından bu yana yoğun operasyonlar var. Çok ciddi kayıplarımız oldu, önemli kadrolarımızı kaybettik.

Buna bir de son üç yıldır Irak'a yönelik harekatlar dahil oldu. Türk devleti adım adım ilerliyor. Girdiği kamp alanlarını, hakim tepeleri aldıktan sonra üs bölgeleri kurup kalıcı oluyorlar. Bundan önce Haftanin ve Hakurk'un önemli noktalarını ele geçirip yerleştikten sonra şimdi de 46 günden beri Metina, Zap ve Avaşin'e yerleşiyorlar. Bize yönelik çok kapsamlı ciddi harekâtlar yapıyorlar. Bizim barınma alanlarımızın olduğu bölgelerde günlük 30 adet keşif uçağı geceli gündüzlü keşif ve gözetleme yapıyor, savaş uçakları zaten sürekli bombalıyor. Bazen Mahmur'u, bazen farklı bölgeleri nokta operasyonla vuruyorlar" dedi.

TÜRK DEVLETİ BİZİ YOK ETMEYE KARARLI



Metina Vadisine giden peşmerge konvoyuna füzeyle saldırıp beş peşmergeyi öldüren, ancak örgütün zayıflayıp çaresiz kalması nedeniyle bu saldırıyı da inkâr etmek zorunda kalan terörist başı Murat Karayılan'ın itirafları şöyle:



"Sabahın 4'ünde 2 koldan büyük konvoylar ve zırhlı araçlarla savaşa hazırlanırcasına Metina'ya girmenin anlamı yoktur. O bölge askeri bir bölge ve 25 yıldır peşmerge oraya adım atmamış. 25 yıldır orada biz varız. Şimdi deniliyor ki bu gayet normal. Peşmerge görevini icra edip, sınırlarını koruyor. Normal görevini icra ediyordu. Türk devletinin her gün her tarafı bombaladığı, her yerin adeta toz duman olduğu bir ortamda sen kalkmışsın bu askeri hareketlilik içinde olmuşsun. An itibariyle Metina'da 7 farklı noktaya yerleştiler. Aramızda 200 metre mesafe kalmış. Mevziler kazıyorlar, kuleler yapıyorlar. Kepçe ve iş makinalarıyla yeni yollar açıyorlar. Bunu da bizim kamplarımızın olduğu yöne yapıyorlar. Peşmerge Irak hükümeti ile de anlaşma yapmış. Bazı merkezi Irak güçleriyle peşmerge sınırdaki Çarçela tepesine operasyon hazırlığındalar. Metina'da çok tehlikeli bir durum yaşanıyor. Türk ordusu zaten her tarafı tutmuş. Bende diyorum ki, ortalık biraz sakinleşsin, bu operasyonlar biraz gevşesin gelin ne istiyorsanız söyleyin konuşalım. O vakit geldiğinde eğer biz size hayır dediysek o zaman siz haklısınız. Biliyoruz birçok köy güvenlik kaygılarıyla boşaltılıyor. Çok büyük bir tehlike ile karşı karşıyayız. Türk devleti bizi yok etmeyi kafasına koymuş."