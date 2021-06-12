Bir günde 597 bin 647 doz aşı ile rekor kırdık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün 597 bin 647 doz Kovid-19 aşısı yapıldığını bildirdi. Koca, ilk Twitter paylaşımında "500 bininci doz aşı az önce yapıldı. Günlük doz sayısında ileriki saatlerde yeni bir rekora ulaşacağız. Çalışanlarımız iş başında. Günlük kapasitemiz bu dozun 3 katından fazla. Hadi bakalım: Bugünkü aşı toplam kaç doza ulaşacak?" ifadelerini kullandı. Gece yarısı bir paylaşımda daha bulunan Koca, "Saat 23.59. Son 24 saat içinde toplam 597.647 doz aşı yapıldı. Bu vakte kadar çalışan arkadaşlarımıza, aşı randevusunu aksatmayan vatandaşlarımıza binlerce teşekkür!" dedi. Bu arada Kayseri Erciyes Üniversitesi
Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nde geliştirilen yerli aşıda sona yaklaşıldı. Bir hafta içinde başlanacak Faz 3 çalışmalarında, 3 bin doz aşı gönüllülere uygulanacak. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış
, "Aşımız için eylülde acil kullanım onayı da verilebilir" dedi.