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Giriş Tarihi: 13.6.2021

Ağır ceza hâkimi evinde ölü bulundu

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Ağır ceza hâkimi evinde ölü bulundu

9. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi hâkim evinde ölü bulundu

'da meydana gelen bombalı saldırı sonucunda 5'i çocuk 52 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin davanın görüldüğü 9. Ağır Ceza Mahkemesi üye hâkimi , Ankara ilçesi Batıkent Mahallesi'ndeki evinde sabah saatlerinde ölü bulundu. Demirel'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Hâkim Demirel'in ölümüyle ilgili soruşturmanın çok yönlü yürütüldüğü öğrenildi.
Demirel, patlamada hayatını kaybeden Yusuf İşgör'ün duruşmaya katılan eşi Canan İşgör'ün, "9 yaşına gelen çocuğum 'Benim babamın kefeni niye kanlı' diye hesap soruyor. 2.5 yaşına gelen çocuğum da 'Babam nerede' diye bana soruyor" ifadeleri nedeniyle gözlerinin dolmasıyla gündeme gelmişti.
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Ağır ceza hâkimi evinde ölü bulundu
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