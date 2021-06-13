Ağır ceza hâkimi evinde ölü bulundu

Hatay Reyhanlı
'da meydana gelen bombalı saldırı sonucunda 5'i çocuk 52 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin davanın görüldüğü Ankara
9. Ağır Ceza Mahkemesi üye hâkimi Buket Demirel
, Ankara Yenimahalle
ilçesi Batıkent Mahallesi'ndeki evinde sabah saatlerinde ölü bulundu. Demirel'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Hâkim Demirel'in ölümüyle ilgili soruşturmanın çok yönlü yürütüldüğü öğrenildi.
Demirel, patlamada hayatını kaybeden Yusuf İşgör'ün duruşmaya katılan eşi Canan İşgör'ün, "9 yaşına gelen çocuğum 'Benim babamın kefeni niye kanlı' diye hesap soruyor. 2.5 yaşına gelen çocuğum da 'Babam nerede' diye bana soruyor" ifadeleri nedeniyle gözlerinin dolmasıyla gündeme gelmişti.