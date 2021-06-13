Sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl, hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı sorusuna yanıt aranıyor. Düşen koronavirüs vaka sayısına paralel olarak yasakların biteceği gün merakla beklenirken gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi. Türkiye'nin 81 ili valiliğine İçişleri Bakanlığı tarafından genelge gönderilmiş ve kısıtlamalara yönelik detaylar kapsamlı şekilde belirtilmişti. Hafta içi belli saatlerde hafta sonu ise bir günü kapsayan sokağa çıkma yasağı saatleri neler? Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…
İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 22.00-05.00, hafta sonu pazar 22.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını belirtti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yeni kararların alındığı anımsatıldı.
Hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri Türkiye'nin 81 ilinde akşam saat 22:00 sabah 05:00 saatleri arasında uygulanıyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen koronavirüs genelgesi kapsamında yasakların ikinci bir emre kadar uygulanmaya devam edeceği bilgisi yer almasına rağmen ne zaman sona ereceğine dair net bir bilgi bulunmuyor.
Bu akşam saat 22:00'dan itibaren Türkiye'nin 81 ilinde uygulanacak.
Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00-05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.