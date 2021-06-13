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Giriş Tarihi: 13.6.2021 15:45 Son Güncelleme: 13.6.2021 15:45

Başkan Erdoğan talimatı vermişti! temizliğinde sevindiren sonuçlar

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Başkan Erdoğan talimatı vermişti! Müsilaj temizliğinde sevindiren sonuçlar

Başkan 'ın talimatı sonrası temizliği için harekete geçilmişti. Çevre ve Şehircilik Bakanı sosyal medya hesabından sevindiren sonuçları duyurdu. Bakan Kurum, ’nde deniz salyalarının temizlik öncesi ve temizlik sonrası karelerini paylaşarak, “Marmara Denizi'mize kıyısı olan illerimizde Belediyelerimiz ve Valiliklerimizle hep birlikte sürdürdüğümüz müsilaj temizleme seferberliğinde güzel sonuçlar almaya başladık. İnşallah çok çalışarak kısa sürede denizimizin mavi sularına kavuşacağız” ifadelerini kullandı. İşte Marmara Denizi’nde temizliği öncesi ve sonrası kareler:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temizliği için "Marmara Hepimizin" sloganıyla Marmara'daki deniz salyasının () temizlenmesi seferberliğini başlattı. 'nde çalışmalar da tüm hızıyla devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakan , sosyal medya hesabından temizlik çalışmaları hakkında bir açıklama yaptı. Kurum, "Marmara Denizi'mize kıyısı olan illerimizde Belediyelerimiz ve Valiliklerimizle hep birlikte sürdürdüğümüz müsilaj temizleme seferberliğinde güzel sonuçlar almaya başladık. İnşallah çok çalışarak kısa sürede denizimizin mavi sularına kavuşacağız. Marmara Hepimizin" dedi.

İŞTE DENİZ SALYASI TEMİZLİĞİ ÖNCESİ VE SONRASI KARELER:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde deniz salyalarının görüntüsünü paylaşarak, temizlik öncesi ve temizlik sonrası kareleri sosyal medyada paylaştı. İşte Marmara Denizi'nde deniz salyası temizliği öncesi ve sonrası kareler:

1: İstanbul Pendik:

2: İstanbul Caddebostan

3: Tuzla Tersanesi

4: Yalova

5: Kocaeli Körfez

6: Kocaeli Eskihisar

7: Çanakkale

8: Tekirdağ

9: Bursa

10: Balıkesir

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Başkan Erdoğan talimatı vermişti! Müsilaj temizliğinde sevindiren sonuçlar
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