Mansur Yavaş'a fahiş zam tepkisi: Ankaralılar ASKİ'nin yalanını ilk faturada görecek

Mamak Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse

KÖSE: SAYIN YAVAŞ, SUYA HER KADEMEDE ZAM YAPTI"

Mamak Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse de; Mansur Yavaş'ın, "ASKİ'ye zam yapmak suretiyle halkın içmek zorunda kaldığı suya yüklenmeyeceğiz" şeklindeki sözlerini haırlatarak, "Sayın Yavaş'ın en büyük yalanlarından birini duymak için 6 saniyenizi ayırır mısınız? Sayın Mansur Yavaş başkanlığa adayken belediyeyi en çok eleştirdiği yerden çark etti. Suya her kademede zam yaptı" dedi.

"ASKİ, ABONELERE YALAN SÖYLÜYOR"

Murat Köse şunları söyledi:

"ASKİ, abonelere yalan söylüyor. İşiniz gücünüz yalan. İlk fatura evlere geldiğinde tüm kademeler için zammı göreceksiniz. 'Abonelerin yüzde 90'ına zam yok' yalanı da boşa çıkacak. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş o zaman konuşun da görelim. İşiniz gücünüz algı"

"Sayın Mansur Yavaş'ın talimatıyla su faturaları, 3 kademenin hepsinde ÜFE oranında zam olacak şekilde her ay güncellenecek. Bu bilgiyi paylaşmaktan korkuyorlar. Sayın Yavaş hep 'Mecliste Engelleniyoruz' yalanını söylüyordu. Şimdi yüzde 80 zammı Ankara halkına açıklasın da görelim."