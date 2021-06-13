Teröristler hastaneye saldırdı: 17 ölü, 24 yaralı

Suriye
'nin kuzeyinde Zeytin Dalı Harekâtı ile teröristlerden temizlenen muhaliflerin kontrolündeki Afrin'de bulunan Özel Şifa Hastanesi
'ne, YPG/PKK kontrolünde bulunan bölgeden füze saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda hastanede tedavi gören 17 sivil hayatını kaybetti, 24 kişi de yaralandı. Olay yerine giden sivil savunma ekipleri, enkaz altından yaralıları çıkardı. Hatay Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Esad rejimi tarafından kontrol edilen Tel Rıfat bölgesinden terör örgütü YPG/PKK unsurlarınca yapılan Grad füzesi ve top atışlarının Afrin merkezde bulunan Özel Şifa Hastanesi'nin Acil Servisi'ne isabet ettiği belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı hain saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada "Saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü PKK/YPG'ye ait hedefler derhal ateş altına alınmış, doğrudan masum sivilleri hedef alan bu alçak saldırı Rusya Federasyonu tarafına bildirilmiştir" ifadesi kullanıldı. Dışişleri Bakanlığı, "Terör saldırısını şiddetle lanetliyoruz" ifadesi kullanıldı.
Saldırıya ilişkin tepkiler de ardı ardına geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "İnsanlık düşmanı terör örgütünün Suriye kolunun alçakça saldırısını lanetliyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da "Terör örgütünün Suriye'deki kolu, vahşi yüzünü bir kez daha gösterdi. Bu saldırı karşısında sessiz kalmak suça ortak olmaktır" derken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise "Teröristlere ve destekçilerine lanet olsun. Hesaplaşacağız" ifadelerini kullandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "YPG/PKK, insanlık düşmanı bir terör örgütü olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. DEAŞ terörüne karşı YPG/PKK terörünü desteklediğini söyleyen ülkelerin bu desteğe son verme zamanı gelmiştir ve dahi geçmektedir" dedi.
Öte yandan Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe Harekâtı bölgesinde 3, Iğdır-Doğubayazıt arasında Bozköy olarak bilinen bölgede de 3 terörist olmak üzere 6 terörist etkisiz hale getirildi.