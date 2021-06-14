"Aşı randevusu nasıl, nereden alınır?" sorusu yanıtları, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yapılan son dakika açıklamasıyla yoğun olarak araştırılmaya devam ediliyor. Bakan Koca tarafından yapılan açıklamada SGK kaydı bulunan tüm işçi ve memurların Sinovac ve Biontech aşıları için randevu taleplerinin alınmaya başlanacağı duyuruldu. Bu son dakika gelişmesinin ardından Sağlık Bakanlığı ALO 182, MHRS, e-devlet, e-nabız ile koronavirüs aşı randevusu alma işlemi yapmak isteyenler "Aşı randevusu nasıl, nereden alınır?" soruları üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor.
Sağlık Bakanlığı ALO 182, MHRS, e-devlet ve e-nabız üzerinden koronavirüs aşısı randevu alma işlemi detayları ve tüm detaylar şöyle;
Turkiye.gov.tr ya da e-Devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümüne MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.
Belirlenen tarihte aşı randevusuna gidemeyecek olan vatandaşlar aşı randevusunu MHRS ve e-Nabız sistemi üzerinden iptal etme şansı var.
Kovid-19 aşısı olacak vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor
Vatandaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor.
Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamaya kişisel bilgilerle giriş yapıldıktan sonra MHRS aşı randevusu alma ekranı üzerinden istenilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.
Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.