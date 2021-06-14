"Aşı randevusu nasıl, nereden alınır?" sorusu yanıtları, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yapılan son dakika açıklamasıyla yoğun olarak araştırılmaya devam ediliyor. Bakan Koca tarafından yapılan açıklamada SGK kaydı bulunan tüm işçi ve memurların Sinovac ve Biontech aşıları için randevu taleplerinin alınmaya başlanacağı duyuruldu. Bu son dakika gelişmesinin ardından Sağlık Bakanlığı ALO 182, MHRS, e-devlet, e-nabız ile koronavirüs aşı randevusu alma işlemi yapmak isteyenler "Aşı randevusu nasıl, nereden alınır?" soruları üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor.

AŞI RANDEVUSU NASIL, NEREDEN ALINIR?

Sağlık Bakanlığı ALO 182, MHRS, e-devlet ve e-nabız üzerinden koronavirüs aşısı randevu alma işlemi detayları ve tüm detaylar şöyle;