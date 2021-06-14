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Haberler Gündem Haberleri Aşı randevusu nasıl, nereden alınır? Sağlık Bakanlığı ALO 182, MHRS, e-devlet, e-nabız ile koronavirüs aşı randevusu alma nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 14.6.2021 23:50 Son Güncelleme: 14.6.2021 23:50

Aşı randevusu nasıl, nereden alınır? , , , e-nabız ile aşı randevusu alma nasıl yapılır?

Aşı randevusu nasıl, nereden alınır? Sağlık Bakanlığı ALO 182, MHRS, e-devlet, e-nabız ile koronavirüs aşı randevusu alma nasıl yapılır?

1 yılı aşkın süredir ülkemizde etkilerini sürdüren pandemisine ilişkin son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Yurt dışından tedarik edilerek ülkemizde yaş ve meslek grupları üzerinden yapılan planlamayla aşılama faaliyetleri hızla sürerken, Twitter hesabı üzerinden yaptığı son dakika açıklamasında kaydı bulunan işçi ve memurların tamamı için aşı randevusu verilmeye başlanacağı duyuruldu. Bu son dakika gelişmesinin ardından randevu oluşturmak isteyenler , , , e-nabız ile koronavirüs aşı randevusu alma işlemi yapmak isteyenler “aşı randevusu nasıl, nereden alınır?” sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Merak edilen “aşı randevusu nasıl, nereden alınır?” sorularının yanıtları ve Sağlık Bakanlığı ALO 182, MHRS, e-devlet, e-nabız ile koronavirüs aşı randevusu alma işlemi detayları.

"Aşı randevusu nasıl, nereden alınır?" sorusu yanıtları, Twitter hesabından yapılan son dakika açıklamasıyla yoğun olarak araştırılmaya devam ediliyor. Bakan Koca tarafından yapılan açıklamada kaydı bulunan tüm işçi ve memurların ve aşıları için randevu taleplerinin alınmaya başlanacağı duyuruldu. Bu son dakika gelişmesinin ardından , , , e-nabız ile aşı randevusu alma işlemi yapmak isteyenler "Aşı randevusu nasıl, nereden alınır?" soruları üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor.

AŞI RANDEVUSU NASIL, NEREDEN ALINIR?

Sağlık Bakanlığı ALO 182, MHRS, e-devlet ve e-nabız üzerinden randevu alma işlemi detayları ve tüm detaylar şöyle;

KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR, ŞARTLARI NELERDİR VE KİMLER ALABİLİR?

Turkiye.gov.tr ya da e-Devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümüne MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.

AŞI RANDEVUSU İPTAL EDİLİR Mİ?

Belirlenen tarihte aşı randevusuna gidemeyecek olan vatandaşlar aşı randevusunu MHRS ve e-Nabız sistemi üzerinden iptal etme şansı var.

AŞI RANDEVU TELEFONLA NASIL ALINIR?

Kovid-19 aşısı olacak vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor

Vatandaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor.

E-NABIZ GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

MHRS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

MHRS AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI

Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamaya kişisel bilgilerle giriş yapıldıktan sonra MHRS aşı randevusu alma ekranı üzerinden istenilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

E DEVLET İLE AŞI RANDEVUSU ALMA İŞLEMLERİ

Turkiye.gov.tr ya da uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.

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Aşı randevusu nasıl, nereden alınır? Sağlık Bakanlığı ALO 182, MHRS, e-devlet, e-nabız ile koronavirüs aşı randevusu alma nasıl yapılır?
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