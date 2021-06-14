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Giriş Tarihi: 15.6.2021 03:57

Başkanı Erdoğan ’da

İHA
Başkanı Erdoğan Azerbaycan’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'ın Başkenti 'de gerçekleştireceği temasları öncesinde kalacağı otele geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere 'ın başkenti 'ye geldi. Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda TSİ 02.30'da iniş yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki günlük Azerbaycan ziyareti kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile birlikte Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'ın İncisi, Azerbaycan'ın Kültür Başkenti şehrine gidecek.

Şuşa Valiliği'nde 15 Haziran'da Aliyev tarafından resmi törenle karşılanacak Erdoğan, Aliyev ile baş başa, heyetlerin katılımıyla görüşmelere gerçekleştirecek.

Ziyaret kapsamında Azerbaycan ile Türkiye arasında bir takım belgelerin de imzalanması bekleniliyor.

Erdoğan, 16 Haziran'da ise Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova ile görüşecek ve Milli Meclise hitap edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Aliyev ile birlikte Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynayacak Türkiye-Galler Euro 2020 A Grubu maçını tribünden izleyecek.
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Başkanı Erdoğan Azerbaycan’da
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