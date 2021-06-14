“Doğal ortam bakterileri doğanın izinde”

Prof. Dr. Gülşen Altuğ, yaptığı paylaşımda "8 Haziran'da müsilaja bakteri uygulaması yaptık. Gün gün olumlu gelişmeyi heyecanla izledik. Bu sabah son durumumuz. Doğal ortam bakterileri doğanın hizmetinde. Yeter ki insanoğlu bozmasın" ifadelerini kullandı.



Altuğ, çalışmaya onay veren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na, Tarım ve Orman Bakanlığı'na ve çalışma için yer gösteren İBB Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı'na bu sonucu göstermelerine imkân tanıdıkları için de teşekkür etti.





MÜSİLAJ BAKTERİLERLE TEMİZLENDİ



Çalışmaya 8 Haziran'da başladıklarını ve müsilajın beşinci günde gözle görülür bir şekilde dağıldığını söyleyen Prof. Dr. Gülşen Altuğ SABAH'a yaptığı açıklamada, "Çalışmaya 8 Haziran'da başladık. Sabah akşam Marmara Denizi'nden izole ettiğimiz ve laboratuvarda uyutulan müsilajı ayrıştırmaya uygun bakterileri yüzeyden alana uygulayarak spreyledik. 72 saat sonra yani üçüncü günde azalma başladı, beşinci günden sonra ise gözle görülür bir şekilde dağıldı. Bu dağılma sadece görsel olarak olmadı yani bir dibe çöküş yok. Bu analizleri yalnızca laboratuvar ortamında değil kimyasal ve bakteriyolojik analizlerle doğal ortamında değerlendirdik ve çalışmamız başarılı oldu" dedi.