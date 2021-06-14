İki günlük farkla muhtarlıktan oldu

Trabzon
'un Ortahisar
ilçesi Çömlekçi Mahallesi'nde muhtarlık ara seçiminde iki aday yarıştı. Seçimi 6 oy farkla İsmail Taşlı
kazandı. Adaylık için mahallede 180 günlük oturma şartını 2 gün ile ihlal ettiği belirlenen Taşlı, rakibinin itirazı üzerine mazbatasını alamadı. Mahalle sakinleri ile birlikte İl Seçim Kurulu
'nun vereceği kararı bekleyen Taşlı, "Seçimi kazanmamıza rağmen böyle bir durumla karşılaştık. Yaptığımız araştırmalarda 1 gün kala mazbata verilen kişiler var. İtiraz başvurumuzu yaptık" dedi.