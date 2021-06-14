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Giriş Tarihi: 14.6.2021

İki günlük farkla muhtarlıktan oldu

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
İki günlük farkla muhtarlıktan oldu
'un ilçesi Çömlekçi Mahallesi'nde muhtarlık ara seçiminde iki aday yarıştı. Seçimi 6 oy farkla kazandı. Adaylık için mahallede 180 günlük oturma şartını 2 gün ile ihlal ettiği belirlenen Taşlı, rakibinin itirazı üzerine mazbatasını alamadı. Mahalle sakinleri ile birlikte 'nun vereceği kararı bekleyen Taşlı, "Seçimi kazanmamıza rağmen böyle bir durumla karşılaştık. Yaptığımız araştırmalarda 1 gün kala mazbata verilen kişiler var. İtiraz başvurumuzu yaptık" dedi.
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İki günlük farkla muhtarlıktan oldu
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