NATO NEDİR? NATO NE DEMEK, AÇILIMI NEDİR?

Nato uzun adıyla Türkçe anlamı üzerinden Kuzey Atlantik Paktı teşkilatı olarak öne çıkar. İngilizce anlamı ile ise, 'North Atlantic treaty organization' biçiminde ifade edilmektedir. I. Dünya Savaşı'ndan sonra 1949 yılında başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, bazı ülkelerin bir araya gelerek kurduğu bir kuruluştur. Kuruluşundan itibaren farklı yıllarda başka ülkelerin de katılımı ile beraber, anlaşmaya imza atan ülkeler bağlılık sözü vermiş olur.

Milletlerin demokrasisini ilkeleri ve fert hürriyetlerini, hukukun hükümdarlığını, ortak mirası ve uygarlıkları korumak amaçlı bir topluluktur. Bu doğrultuda NATO üyesi olan herhangi bir ülke adına zararlı bir durum ortaya çıkar ise, gerekli kriterler doğrultusunda NATO üyesi ülkeler destek sağlar.

NATO NASIL KURULDU?

2. Dünya Savaşı'nın ardından, gelişmeye başlayan teknoloji, çeşitli silahlar ve özellikle kitle imha silahlarının, bir takım ülkelerin tekelinde bulunması, yaşanılan savaş tecrübeleri, milletlerin dünya üzerinde tek başına var olabilmelerini olanaksız kılmaya başladı. Bu nedenle, milli menfaatleri benzer yönde olan büyük devletler, belli noktalarda buluşarak, dayanışma ve işbirliği yapmak zorunda kaldı. Bu doğrultuda bir araya gelen on iki ülke, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51. maddesi çerçevesinde hazırlanan, toplam 16 maddelik antlaşmayı 4 Nisan 1948 tarihinde, ABD'nin Washington Şehri'nde imzaladı. İmzalanan antlaşma onaylanarak 24 Ağustos 1949 tarihinde yürürlüğe girdi.

Başlangıçta Birleşik Krallık, Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir araya gelmesiyle oluşturulan Pakt, daha sonra Yunanistan ve Türkiye'nin katılımıyla daha geniş bir hal aldı. Türkiye ve Yunanistan'ın ardından Almanya, daha sonra sırasıyla İspanya'nın katılımı ile üye ülke sayısı 16'ya çıktı.