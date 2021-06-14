NATO nedir, açılımı ne demek, NATO ülkeleri kimler sorusuna an itibariyle yanıt aranıyor. Belçika'nın başkenti Brüksel'de öğleden sonra düzenlenecek NATO Zirvesi için tüm dünya çıkacak kararlara odaklandı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken NATO nedir, ne demek, Türkiye kaç yılında nasıl üye oldu sorusuna yanıt aranıyor. Nato uzun adıyla Türkçe anlamı üzerinden Kuzey Atlantik Paktı teşkilatı olarak öne çıkar. Özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünya barışını koruyabilmek amaçlı NATO kuruluşu ön plana çıkmıştır. İşte NATO hakkında bilinmesi gereken bilgiler…
Nato uzun adıyla Türkçe anlamı üzerinden Kuzey Atlantik Paktı teşkilatı olarak öne çıkar. İngilizce anlamı ile ise, 'North Atlantic treaty organization' biçiminde ifade edilmektedir. I. Dünya Savaşı'ndan sonra 1949 yılında başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, bazı ülkelerin bir araya gelerek kurduğu bir kuruluştur. Kuruluşundan itibaren farklı yıllarda başka ülkelerin de katılımı ile beraber, anlaşmaya imza atan ülkeler bağlılık sözü vermiş olur.
Milletlerin demokrasisini ilkeleri ve fert hürriyetlerini, hukukun hükümdarlığını, ortak mirası ve uygarlıkları korumak amaçlı bir topluluktur. Bu doğrultuda NATO üyesi olan herhangi bir ülke adına zararlı bir durum ortaya çıkar ise, gerekli kriterler doğrultusunda NATO üyesi ülkeler destek sağlar.
2. Dünya Savaşı'nın ardından, gelişmeye başlayan teknoloji, çeşitli silahlar ve özellikle kitle imha silahlarının, bir takım ülkelerin tekelinde bulunması, yaşanılan savaş tecrübeleri, milletlerin dünya üzerinde tek başına var olabilmelerini olanaksız kılmaya başladı. Bu nedenle, milli menfaatleri benzer yönde olan büyük devletler, belli noktalarda buluşarak, dayanışma ve işbirliği yapmak zorunda kaldı. Bu doğrultuda bir araya gelen on iki ülke, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51. maddesi çerçevesinde hazırlanan, toplam 16 maddelik antlaşmayı 4 Nisan 1948 tarihinde, ABD'nin Washington Şehri'nde imzaladı. İmzalanan antlaşma onaylanarak 24 Ağustos 1949 tarihinde yürürlüğe girdi.
Başlangıçta Birleşik Krallık, Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, İzlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Portekiz, Amerika Birleşik Devletleri'nin bir araya gelmesiyle oluşturulan Pakt, daha sonra Yunanistan ve Türkiye'nin katılımıyla daha geniş bir hal aldı. Türkiye ve Yunanistan'ın ardından Almanya, daha sonra sırasıyla İspanya'nın katılımı ile üye ülke sayısı 16'ya çıktı.
Türkiye NATO'ya üye olan ilk ülkeler içerisinde yer almaktadır. Özellikle ülke çıkarlarını korumak ve dünya çapında barışı savunmak amaçlı, NATO'nun teklifini kabul eden Türkiye, 1951 yılında üye oldu.
ALMANYA (1955)
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (1949)
ARNAVUTLUK (2009)
BELÇİKA (1949)
BİRLEȘİK KRALLIK (1949)
BULGARİSTAN (2004)
ÇEK CUMHURİYETİ (1999)
DANİMARKA (1949)
ESTONYA (2004)
FRANSA (1949)
HIRVATİSTAN (2009)
HOLLANDA (1949)
İSPANYA (1982)
İTALYA (1949)
İZLANDA (1949)
KANADA (1949)
KARADAǦ (2017)
KUZEY MAKEDONYA (2020)
LETONYA (2004)
LİTVANYA (2004)
LÜKSEMBURG (1949)
MACARİSTAN (1999)
NORVEÇ (1949)
POLONYA (1999)
PORTEKİZ (1949)
ROMANYA (2004)
SLOVAKYA (2004)
SLOVENYA (2004)
TÜRKİYE (1952)
YUNANİSTAN (1952)