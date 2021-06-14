Sağlıkçıların park cezası o hakime takıldı

Konya'da koronavirüs salgını döneminde taşınan İl Sağlık Müdürlüğü binası bahçesindeki çalışma nedeniyle araçları müdürlüğün önündeki sokağa zorunlu olarak park eden sağlık çalışanlarına fahri trafik müfettişi tarafından park cezası yazıldı. İl Sağlık Müdürlüğü dilekçe ile bahçede çalışma olduğunu belirten resmi yazıyı hem Emniyet'e hem de ilgili mahkemelere gönderdi. Daha önce odasından çay fişi ve 20 lira kaybolduğu gerekçesiyle sabıkasız iki temizlikçiyi tutuklatan Konya 4. Sulh Ceza Hakimi Hatice B. yine skandal bir karar imza attı. Bazı mahkemeler cezanın iptalini kabul ederken, o hakim hem cezayı iptal etmedi hem de yargılama giderini sağlıkçılara yükledi.

Konya İl Sağlık Müdürlüğü geçen yıl Haziran ayında Horozluhan Mahallesi'ndeki yeni hizmet binasına taşındı. Koronavirüs salgınıyla mücadele döneminde yapılan taşınma sürecinde müdürlüğün bahçesinde Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bahçe park düzenlemesi yapıldığı için personel araçları Abdulbasri Sokak üzerine park ettirildi. Trafiğin yoğun olarak işlemediği sokaktaki sağlık çalışanlarının tümünün araçlarına Fahri Trafik Müfettişi tarafından 132 liralık park cezası yazıldı. Trafik cezalarını ödeyen sağlık çalışanları İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde park alanı bulunmadığını, pandemi nedeniyle toplu taşıma araçlarını kullanmadıklarını belirten dilekçeyle mahkemeye başvurdu.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ RESMİ YAZI GÖNDERDİ

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç imzasıyla Konya Valiliği üzerinden Konya Emniyet Müdürlüğü'ne 19 Haziran ile 22 Haziran arasında bahçedeki çalışmayı belirten ve yazılan cezaların mağduriyet oluşmaması için iptali yönünde değerlendirilmesini istedi. Konya Emniyet Müdürlüğü'nün dikkate almadığı yazıyı itiraz dilekçelerine ekleyen sağlık çalışanları adliyeye müracaat etti.

O HAKİM CEZANIN İPTALİNİ REDDETTİ

Konya Sulh Ceza Hakimlikleri tarafından sağlıkçıların itirazları değerlendirildi. Konya 2. Sulh Ceza Hakimliği Fahri Trafik Müfettişi tarafından yazılan ceza kararının iptaline karar verdi. Ancak 4. Sulh Ceza Hakimi olan Hatice B. dilekçeleri ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün resmi yazısını dikkate almadan trafik cezasının iptalini reddetti. Cezaların iptalinin reddinin yanı sıra cezaya itiraz eden sağlık çalışanının dosyadaki gider ve tebligat gideri olan 76 lira da itiraz eden sağlıkçıdan tahsiline karar verdi. 132 liralık cezayı ödeyip itirazda bulunan sağlık çalışanları şimdi kararla birlikte yargılama ücretini de ödeyecek. Hakim Hatice B. odasını temizleyen görevliler S.I. ve M.G. isimli iki kadını odasındaki çay fişleriyle, 20 lirayı çaldıkları iddiasıyla şikayet etmiş, iki kadın tutuklanmıştı.