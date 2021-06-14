Şiddet gördüğü eşini öldüren kadına 15 yıl hapis cezası verildi

İstanbul Beylikdüzü'nde kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle 25 yıllık eşi Ferhat Kırış'ı öldüren 47 yaşındaki Binnaz Kırış hakkında mahkeme heyeti, haksız tahrik indirimi uygulayarak, 'eşi kasten öldürme' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Duruşmada son sözü sorulan Binnaz Kırış, "O gece evde bir katliam yaşanacaktı biliyorum" dedi.



Beylikdüzü'nde kendisine şiddet uygulayan eşi Ferhat Kırış'ı silahla öldürdüğü gerekçesiyle Binnaz Kırış hakkında "haksız tahrik altında eşini kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı.



Bakırköy 13 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Binnaz Kırış ve taraf avukatları katıldı.



"O GECE EVDE KATLİAM YAŞANACAKTI"



Duruşmada söz alan sanık Binnaz Kırış önceki savunmalarını tekrar ettiğini, 25 yıllık evlilik hayatı boyunca şiddete maruz kaldığını belirterek, "Çocuklarımın gözü önünde sürekli dayak ve şiddete maruz kaldım. Eziyete maruz kaldım. Ailem ve çocuklarımla tehdit edildim. Defalarca beni aldattı, ses çıkardığımda da dayak yiyen yine ben oldum. Keşke bunlar yaşanmasaydı, çok pişmanım. Ben onu asla öldürmek istemedim, bir anlık oldu. Oğlum beni elinden zor aldı. Bizim çok kavgalarımız oldu ama o gece ilk defa elinde silah vardı. Zorla ilişkiye zorladı. O gece evde bir katliam yaşanacaktı biliyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.



Savunma yapan sanık avukatı Oğuz Kağıtçı, "Eşinin eylemlerinden sanığın kaçma şansı kalmamıştır. O gece Binnaz kendi hayatına son verseydi, gazetede iki satır haber olacaktı. Onu bu hale getiren maktule herhangi bir dahi açılmayacaktı" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Binnaz Kırış'ı haksız tahrik indirimi uygulayarak, 'eşi kasten öldürme' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Kararı üye hakim, olayın görgü tanığı olmadığı için dosyada yer alan kesin ve net raporların zorunlu olduğunu belirterek, maktul yönünden yeniden ayrıntılı raporların incelenmesi yapılarak hüküm verilmesi gerekçesiyle muhalefet şerhi koydu.