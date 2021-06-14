14 Haziran koronavirüs tablosu, Sağlık Bakanlığı son dakika bilgisi olarak Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları ile duyuruluyor. Biontech ve Sinovac markalı covid-19 aşıları ile ülkemizdeki aşılama faaliyetleri sürerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla en son Türkiye corona virüs tablosu verileri kamuoyuna duyuruluyor. Bugünkü corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı bilgilerini öğrenmek isteyenler 14 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? sorularına cevap aramayı sürdürüyor.

14 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU İLE CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA VAKA SAYISI

14 Haziran koronavirüs tablosu, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Bakanlık tarafından duyurulan en son Türkiye corona virüs tablosu ile Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları şöyle;