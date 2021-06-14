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Giriş Tarihi: 15.6.2021 02:24 Son Güncelleme: 15.6.2021 02:24

Son Dakika duyuruldu! 14 Haziran korona tablosu ile bugünkü güncel vaka sayısı - vefat sayısı

Son Dakika 14 Haziran koronavirüs tablosu duyuruldu! 14 Haziran korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı

’de ve dünyada 2020 yılı başlarından bu yana etkilerini sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin en son verileri son dakika bilgisi olarak duyurulmaya devam ediliyor. Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamlarının yer aldığı en son korona tablosuna göre 5 bin 626 koronavirüs test sonucu pozitif çıkmasının ardından tedavi altına alındı. Bugünkü corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı bilgileri kamuoyu tarafından merak edilerek açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? sorularıyla araştırılıyor. 14 Haziran koronavirüs tablosu ile corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı detayları.

, son dakika bilgisi olarak 'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları ile duyuruluyor. ve markalı covid-19 aşıları ile ülkemizdeki aşılama faaliyetleri sürerken Twitter hesabı ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla en son verileri kamuoyuna duyuruluyor. Bugünkü corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı bilgilerini öğrenmek isteyenler 14 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? sorularına cevap aramayı sürdürüyor.

14 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU İLE CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA VAKA SAYISI

14 Haziran koronavirüs tablosu, resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Bakanlık tarafından duyurulan en son Türkiye corona virüs tablosu ile Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları şöyle;

14 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 5 bin 626
  • HASTA SAYISI: 428
  • VEFAT SAYISI: 74
  • İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 585

İşte son 7 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri...

13 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 5 bin 012
  • HASTA SAYISI: 454
  • VEFAT SAYISI: 53
  • İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 194

12 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 6 bin 076
  • HASTA SAYISI: 503
  • VEFAT SAYISI: 75
  • İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 112

11 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 6 bin 261
  • HASTA SAYISI: 561
  • VEFAT SAYISI: 69
  • İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 217



10 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 6 bin 408
  • HASTA SAYISI: 563
  • VEFAT SAYISI: 96
  • İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 895

9 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 6 bin 454
  • HASTA SAYISI: 558
  • VEFAT SAYISI: 87
  • İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 647

8 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 6 bin 609
  • HASTA SAYISI: 557
  • VEFAT SAYISI: 86
  • İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 836



7 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 5 bin 647
  • HASTA SAYISI: 495
  • VEFAT SAYISI: 91
  • İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 576
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Son Dakika 14 Haziran koronavirüs tablosu duyuruldu! 14 Haziran korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı
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