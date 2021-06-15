Akbük Koyu’nda kaçak yapılar yıkılmaya devam ediyor

Muğla Menteşe'nin denize kıyısı olan tek yerleşim bölgesi, mavi ile yeşilin kucaklaştığı, mavi yolculuğun önemli destinasyonlarından birisi olan ve sahip olduğu doğal güzellikleriyle Özel Çevre Koruma sınırları içinde yer alan Akbük'te, kaçak yapılaşmaya yönelik yıkım çalışmaları devam ediyor. 1. Etabı 2021 yılı Nisan ayında başlayan planlı yıkım çalışmaların 2. etabına başlandı.

Menteşe ilçesi Sarnıç Mahallesi Akbük koyunda 19, Kıran Mahallesi Turnalı mevkiinde 6, Kuyucak Mahallesi'nde ise 9 imara aykırı yapının tüm idari ve hukuki süreçleri tamamlanmış olup, yıkım çalışmaları Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ve Muğla İl Jandarma Komutanlığı Komando Taburu ekiplerinin güvenlik önlemi altında, ekipler tarafından yapılıyor.

Sabah erken saatlerde başlayan yıkım çalışmaları kapsamında Sarnıç Mahallesinde imara aykırı olduğu tespit edilen 19 yapıdan 2'si yıkıldı. 7 yapı yürütmeyi durdurma kararı alırken, 10 yapı ise mülk sahipleri tarafından kendi imkânları ile yıkıldı.

YIKIMLAR DEVAM EDECEK

İmara aykırı yıkım çalışmaları Kıran Mahallesi ve Kuyucak Mahallesinde devam edecek. Kıran Mahallesi Turnalı mevkiinde imara aykırı 6 yapıdan 2'si yıkılacak. Yürütmeyi durdurma kararı alan 4 yapının ise mahkeme süreci devam ediyor. Kuyucak Mahallesinde tespit edilen 9 imara aykırı yapıdan 6'sının yürütmeyi durdurma kararı aldığı belirtilirken, 3 yapının kontrolleri yapılacak. Şayet mülk sahipleri imara aykırı kaçak yapıları kendi imkânları ile yıkmadıysa, ekipler tarafından yıkımı gerçekleştirilecek.

KAÇAK YAPIYLA MÜCADELEYE DEVAM

İmar barışı süresinin son günü olan 31 Aralık 2019 tarihinden sonra yapıldığı tespit edilen konut ve işyerleri için yıkım kararı çıkarılmasının ardından Akbük koyunda 2021 yılı Nisan ayı içinde 32 imara aykırı yapıdan 16'sının yıkımı gerçekleştirilmiş, 9 yapı sahibi yürütmeyi durdurma kararı aldırmıştı. 4 yapı mülk sahipleri tarafından kendi imkânlarıyla yıkılırken, 2'sinin mahkeme süreci devam ediyordu. Bir yapının ise orman arazisi içinde olması nedeniyle yıkım için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne yazı yazılmıştı. Kaçak yapıyla mücadele devam edecek.