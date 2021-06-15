AKM’nin yüzde 88’i cephesi tamamlandı, önüne otobüs durağı yapıldı

Taksim'de yapımı devam eden ve yüzde 88'i tamamlanan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatında sona yaklaşıldı. Binanın ön cephesinin tamamlanması ve önündeki kaldırımın yapımı için panolar kaldırıldı. Bina önüne Taksim otobüs durağı yapıldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatının ön kaldırım çalışmaları yapılması için AKM'nin proje fotoğraflarının bulunduğu demir panolar kaldırıldı. Panoların kaldırılmasıyla AKM'nin ön cephesi ortaya çıktı. . Panoların kaldırılmasıyla Atatürk Kültür Merkezi'nin Taksim Meydanı'na bakan ön görünüm ortaya çıktı. AKM'nin ön tarafında bulunan giriş ve kaldırım bölümünün yapımına geçildi. Binanın hemen ön tarafına da üzerinde Taksim yazılan otobüs durağı da yapıldı.





Toplam 95 bin metrekare inşaat alanı bulunan AKM'nin yeni binasının mimarlığını ise AKM'nin ilk binasının mimarı Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu Murat Tabanlıoğlu yapıyor. Yeni AKM'de, 4 bodrum, zemin ve 9 kat içerisinde Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında, 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark bulunacak. Yeni binanın en üst katında ise bir restoran yapılacağı öğrenildi.