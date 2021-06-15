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Giriş Tarihi: 15.6.2021 17:10 Son Güncelleme: 15.6.2021 17:24

Aliyev'den 'a Karabağ Nişanı

İHA
Aliyev'den Haluk Bayraktar'a Karabağ Nişanı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı , Azerbaycan'ın Karabağ zaferinde önemli bir etkiye sahip olan Bayraktar TB2 SİHA'ların üreticisi BAYKAR Savunma Genel Müdürü 'ı Karabağ Nişanı ile ödüllendirdi.

BAYKAR Savunma Genel Müdürü 'a Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından Karabağ Nişanı takdim edildi. Haluk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Can Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Karabağ'ın kalbi Şuşa'yı dünya gözü ile görmek nasip oldu. Sayın İlham Aliyev tarafından layık görüldüğüm Karabağ Nişanı'nı Azerbaycan Milli Kurtuluş Günü'nde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurunda aldım. Onur duydum" ifadelerini kullandı.

BAYKAR Savunma Teknoloji Lideri 'a da 1 Nisan'da gerçekleştirdiği Azerbaycan ziyaretinde İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı ile takdim edilmişti.

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Aliyev'den Haluk Bayraktar'a Karabağ Nişanı
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