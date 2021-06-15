Avrupalı Türklerden Erdoğan’a: Biz hep yanındayız

Avrupa
'da yaşayan Türkler, NATO Zirvesi
için Brüksel
'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kaldığı otelin önünde büyük coşku ile karşıladı. Türk bayrakları ve Erdoğan posterleri açan vatandaşlar sloganlar atarak Erdoğan'a olan sevgilerini gösterdiler. Avrupa'da yaşayan Türkler SABAH'a duygularını anlattı:
Sena İçel (5):
Erdoğan benim dedem gibi. Onu hep televizyonda izliyorum. O çocukları çok seviyor, onlara oyuncak veriyor. Türkiye'yi güzelleştirdi, ben de onu seviyorum.
Ozan Önder:
Cumhurbaşkanımız yalnız değil. Biz hep onun yanındayız. Biz gençler olarak hep onunla birlikte yürüyeceğiz. Türkiye'de daha güzel yarınlar için hedef 2023. Ne olursa olsun Cumhurbaşkanımızın mücadelesinde yalnız olmadığını göstermek için buradayız.
İmran Olukpınar: Genk
bölgesinden Cumhurbaşkanımızı karşılamak için geldik. Türkiye'den pandemi döneminde buralara bile tıbbi malzeme gönderildi. O bizim liderimiz, onun için buradayız.
MAĞDURLARIN YANINDA
Eslem Ünal (10):
Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Türkiye'de çok güzel işler yapıyor. Yaşlı ve engellileri koruyor. Tüm dünyadaki mağdurlara yardım ediyor. Türkiye'ye her yıl gidiyorum ama yine de çok özlüyorum.
Alparslan Yeter:
Cumhurbaşkanımız İslamofobik olaylarda sert tepki veriyor. Onun gelişi belli olduğundan beri Brüksel'de coşkuyla bekleniyordu. Onu ilk kez göreceğiz, bu nedenle çok heyecanlıyız.
ÖLÜNCEYE KADAR ERDOĞAN
Fatma Kaya:
Erdoğan'ı çok seviyorum, Türkiye'mizi kalkındırdı. Reisimiz için buraya bir saat mesafeden Charleroi'dan geliyorum. 36 yıldır burada yaşıyorum, ülkemiz bizi asla bırakmaz. Ölünceye kadar Erdoğan diyorum.
Murat-Pelin Şahan:
Erdoğan'ı dünya lideri olarak görüyoruz. Onun sayesinde burada hakkımızı arayabiliyoruz. Erdoğan'ın burada büyük ağırlığı var. Burada yaşayan Türkler ona büyük sempati duyuyor. Türk her zaman beklenendir. Nerede sorun varsa Cumhurbaşkanımız orada.
Unam Ubidad:
Ben Filistinliyim. İsrail bizim insanlarımıza saldırınca Erdoğan sesini yükseltiyor. Bazı Arap ülkeleri bizi yarı yolda bırakırken Erdoğan bırakmıyor.
BRÜKSEL'DE 2 BİN POLİS GÖREV BAŞINDA
NATO
üyesi 30 ülkenin liderinin katıldığı zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya basınının yakından takip ettiği liderlerden biri oldu. Belçika
, liderler ile heyetlerin konaklayacağı otellerde ve NATO Karargâhı çevresinde 2 bin güvenlik görevlisiyle geniş güvenlik önlemleri aldı. Zirveyi 600 civarında gazeteci takip etti. Heyet üyelerinden PCR testleri istendi. NATO Karargâhı'nda görevli 3 bin 500 kişi haftalar öncesinden aşılanmaya başladı. Toplantılarda, NATO karargâhında bulunacak kişilerin birçoğunun özel üretilmiş FFP2 tipi maskeleri kullanması talep edildi. Zirveyi takip eden gazetecilerin sayısı sınırlı tutuldu.