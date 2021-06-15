Bayer için FETÖ’cüler seferber olmuş

Mankenler Kraliçesi Aslı Baş'ın ölümünün arkasındaki sır perdesi "Bir Cinayetin Aslı" kitabıyla aralanıyor. Gazeteci Ercan Öztürk'ün kaleme aldığı kitap, 2010 yılından karar duruşmasına kadar mahkeme dosyasına giren delillerden oluşuyor. Club Flipper Oteli sahibi Ahmet Bayer, oğullarının cezaevinden kurtulması için FETÖ'nün finans sorumlusu İhsan Kalkavan'la yaptığı telefon konuşmalarının tamamı Bir Cinayetin Aslı kitabında yer alıyor.

İhsan Kalkavan'ın Bayer'le yaptığı konuşmadan sonra FETÖ'nün Bodrum İmamı Zeki Yağmur'a Aslı Baş dosyasını zimmetlediği telefon konuşmalarına takıldı. Aslı Baş dosyasındaki FETÖ bağlantıları bununla da sınırlı kalmamış. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra gözaltına alınan Murat Erkmen isimli FETÖ üyesi, Bodrum'daki yapılanmayla ilgili itiraflarına Club Flipper Oteli'nin Merter Koleji inşaatı için 200 bin lira bağışta bulunmasını da ekledi.

BAYER İLE İHSAN KALKAVAN ARASINDA GEÇEN KONUŞMA

İhsan : Ahmetçiğim nasılsın abim benim?

Ahmet Derya Bayer: Daha iyi olacağım inşallah. Eee inşallah!

İhsan : İnşallah canım benim. Ben şimdi şeydeydik....Ben bizim Zeki yoktu şeyde, Bodrum'da. O bölge sorumlusu olan arkadaşımız.

Ahmet Derya Bayer: Evet.

İhsan : Ben onu, ona şimdi konuştum. Onunla seni arayacak. Senin bir ziyaretine gelecek abi.

Ahmet Derya Bayer: Çok sevinirim hıhı!

İhsan : Evet, o bölge sorumlusu. Ben ona şey falan böyle eee sen onunla konuşabilirsin. Bir avukat meselesi falan ... Onları ben takip ediyorum. Onları, o kısım bana ben bilgim... Fakat senin bölge sorumlumuzu tanıman önemli yani. Onu tanı.

Ahmet Derya Bayer: Tamam canım.

İhsan : Sana gelecek. Ondan sonra.. Çok iyi bir insandır. On beş yirmi dakika sonra seni arayıp bir ziyaretine gelmek istiyor abi.

Ahmet Derya Bayer: Tamam canım. Çok teşekkür ederim.

İhsan : ... Abim benim, konuşuruz yine ...

İhsan Kalkavan'ın Bayer ile yaptığı konuşmanın ardından bu defa devreye FETÖ'nün Bodrum imamı Zeki Yağmur girer. Yağmur ile Ahmet Bayer arasında geçen konuşma şöyle:

Ahmet Derya Bayer : ...Zeki bey merhaba.

Zeki Yağmur: Merhaba Ahmet bey.

Ahmet Derya Bayer: Ya kusura bakma. Çok geç saatte rahatsız ettim sizi de

Zeki Yağmur: Estağfurullah estağfurullah!

Ahmet Derya Bayer : Ee ya bir şey diyeceğim. Yarın sabah bir yarım saat vaktin olur mu? Mukaddes hanım bugün geldi de şeyden ee..!

Zeki Yağmur: hıı!

Ahmet Derya Bayer: Onun da size aktarmak istediği önemli noktalar var.

Zeki Yağmur: Evet.

Ahmet Derya Bayer : Orada hakim...

Zeki Yağmur : Kaç gibi ee kaç gibi olur..

Ahmet Derya Bayer : Yani dokuz olur on olur size ...

Zeki Yağmur : Tamam o zaman tamam şöyle on gibi ee ben oraya geleyim o zaman inşallah.

Ahmet Derya Bayer : Tamam harika olur.

BAYER'DEN FETÖ OKULUNA BAĞIŞ!

15 Temmuz darbe girişiminden sonra ülke genelinde başlayan operasyonlarda Murat Erkmen isimli FETÖ üyesi de gözaltına alınır. Erkmen, Bodrum'daki yapılanmayla ilgili önemli itiraflarda bulunur. İşte o ifade: Ben Merter kolejinden alacaklı olduğum için 17-25 Aralık sonrasında para yardımı yapmadım. Daha sonra Durmuş Yanteri ile 2014 yılı dördüncü veya beşinci ayında yüz yüze görüşme yaptım. Bodrum'daki Merter Koleji'nin ilkokul binasını yapmıştım. 200 bin TL civarında alacağım vardı. Kolej yetkilisi Durmuş Yanteri ile konuştum. Yanteri bana "Zeki Yağmur Isparta'dan geldi. Club Flipper bize para yardımı yapmış. Bu parayı da Zeki Yağmur almış. Artık Club Flipper'dan para isteyemeyiz. Biraz daha beklemen gerekiyor