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Giriş Tarihi: 15.6.2021 14:07

Merkezefendi’de ‘gelenek’ bozulmadı

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Merkezefendi’de ‘gelenek’ bozulmadı

22 yıldır düzenlenen ve Zeytinburnu için bir gelenek haline gelen “Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali”, Zeytinburnu Belediyesi’nin sosyal medya ve Youtube hesapları üzerinden 3 gün boyunca canlı olarak yayınlandı.

Zeytinburnu Belediyesi'nin 22'ncisini düzenlediği "Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali", geçen yıl olduğu gibi bu sene de pandemi tedbirleri nedeniyle online olarak düzenlendi. 3 gün süren festival tıp ve bitki bilimi üzerine çeşitli programlara ve konserlere ev sahipliği yaptı.

Festivaldeki tüm etkinlikler Zeytinburnu Belediyesi'nin Twitter, Facebook, ve Youtube hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali'nin ilk günü, 'in sunumu ve ülkemizin sevilen hafızlarının katılımıyla Merkez Efendi'yi Anma Gecesi'yle başladı. Festivalin 2'nci günü saat 10.00 ile 16.00 arası farklı uzmanların katılımıyla "Geleneksel Tıp Konuşmaları"na ev sahipliği yaptı. Son gün ise, sevilen sanatçı Bahadır Tatlıöz, festivale veda konseriyle en güzel şarkılarını izleyiciler için seslendirdi

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Merkezefendi’de ‘gelenek’ bozulmadı
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