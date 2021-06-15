Son dakika | Talha Uğurluel'in 'FETÖ' cezası belli oldu

Son dakika haberi: İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin görüşünü açıkladı.



Savcı, sanık Talha Uğurluel'in "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7.5 ile 15 yıl arasında hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Savcının mütalaasına karşı savunmasını yapan Uğurluel ise 19 kitabın yazarı olduğunu, binlerce televizyon programı yaptığını ve konferanslar verdiğini söyleyerek beraatini istedi.

"ARINMAK İSTİYORUM"

15 Temmuz darbe girişiminden sonra bile devlet kurumlarında tarih, siyaset ve hukuk üzerine dersler verdiğini açıklayan Uğurluel, en son Çanakkale'de bazı okulların kendisine konferans teklifinde bulunduğunu, teklifleri ücretsiz olarak kabul ettiğini, ancak beraat etmediği gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın izin vermediğini söyledi.

Uğurluel, "Artık arınmak ve topluma yeniden dönmek, hizmet etmek istiyorum. Maddi sıkıntım yok benim. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kokartlı rehberim ben. Bakanlık hiçbir zaman kokartımı iptal etmedi" diyerek, beraatine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti Uğurluel'i "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Hayet, tutuksuz yargılanan Uğurluel hakkındaki adli kontrol kararının devamına da hükmetti.