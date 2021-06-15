SON DAKİKA! Tarihi zirvede dikkat çeken detay! Başkan Erdoğan'dan ABD Başkanı Biden'a 'terör kitabı'

"DÜNYA ÜZERİNDE DOLAŞAN YALAN HABERLERİN AKSİNE TAMAMI DOĞRUDUR"

Bu nedenle terör örgütlerinin kullanışlı birer araç olması anlayışını reddediyor, tüm teröristlere karşı devletlerin etkili mücadele etmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Terörle mücadele, ancak terör örgütleri arasında ayrım yapılmadığı zaman sonuca ulaşır. Bu açıdan baktığımızda DEAŞ ve YPG terör örgütleri ile aynı anda mücadele eden Türkiye'den başka bir ülke olmadığını görüyoruz. Bu anlayışla, dünyanın hangi bölgesinde olursa olsun kimlerin yaptığına bakmadan bütün terör saldırılarını ilk kınayan ülke hep Türkiye olmuştur. Türkiye, enformasyon savaşlarında en fazla saldırıya uğrayan, içinde yaşadığımız ve post truth olarak adlandırılan şu çağda "fake news" tehdidine en fazla maruz kalan ülkelerin başında gelmektedir. Algı operasyonları maalesef Türkiye'nin, özgür dünyanın huzuru için verdiği terörle mücadeleyi gölgelemektedir. Dolayısıyla algıların gerçeklerin önüne geçtiği bu dönemde Türkiye'nin terörle mücadelesini anlatan bir kitapçık hazırladık. İçerikteki tüm bilgiler belgelere dayalı, bir devlet titizliği ve ciddiyetiyle hazırlanmıştır. Dünya üzerinde dolaşan manipülasyonların ve yalan haberlerin aksine tamamı gerçektir. Elinizdeki kitapçıkta, Türkiye'nin DEAŞ'a karsı yürüttügü samimi ve etkili mücadeleyi tüm çıplaklığıyla görecek, Suriye'de ve Türkiye'de bu terör örgütüne yönelik elde edilen başarıları okuyacaksınız. Bununla birlikte DEAŞ saldırılarından en fazla zarar gören ve kurban veren ülkenin Türkiye olduğunu, tek tek rakamlarla ve olaylarla ele aldığımız bu çalışmamızda göreceksiniz. DEAŞ'a karşı fikri mücadelenin de en samimi ve sonuç alıcı sekilde Türkiye tarafından verildiğini daha net anlayabileceksiniz. Bir başka bölümde PKK ile YPG'nin aynı örgütler olduğuna; uluslararası raporları, saygın uzmanların açıklamalarını, tanıklardan yapılan alıntıları ve örgütün yayınladığı dokümanları okuyarak kendiniz karar verme imkânı bulacaksınız. PKK/YPG'nin Kürtleri neden temsil etmediğini, kuruluşundan bu yana PKK ile YPG'nin en çok Kürtleri katlettiğini, zarar verdigini, Kürt çocuklarını hem öldürdüklerini hem de silah altına almak için kaçırdıklarını tek tek inceleyebileceksiniz. YPG'nin Kürtlerin de yoğun olarak yaşadığı Arap, Türkmen ve azınlıkların yaşadığı sehirlerde nasıl insan hakları ihlalleri yaptıklarını, dünyadaki uyuşturucu trafiğinde nasıl rol aldığını uluslararası raporlardan ve bizzat tanıklardan okuyabileceksiniz. Bir diğer bölümde, Barış Pınarı Harekatı'nın neden yapıldığını, sahadaki somut gerçekliklerin neler olduğunu, harekât sırasında üretilen yalan haberlerin gerçeklerini, YPG baskısından kurtulmak isteyen Kürtlerin bu harekâtı nasıl desteklediklerini somut veriler ve röportajlarla okuyabileceksiniz. Bununla birlikte Türkiye'nin bir sivilin dahi zarar görmeden, şehirleri yıkmadan, çevreye zarar vermeden gerçeklestirdiği bu harekâtın sonuçlarını kendi gözlerinizle görme imkanına kavuşacaksınız.