Sputnik V aşıları Türkiye'ye geldi! Türkiye 3.Kovid aşısına kavuştu

6 ay içinde kademeli olarak 50 milyon doz Sputnik aşısı Türkiye'ye ulaşacak. Aşının aynı zamanda Türkiye'de de üretimi yapılacak.
3 HAFTA ARAYLA YAPILIYOR
3 hafta arayla iki doz halinde uygulanan Sputnik V aşısı, bağışıklık sistemini daha fazla güçlendirmesi için her dozun içeriğinin farklı olmasıyla dikkati çekiyor.
Ancak aşının uygulanma süresinin 3 haftadan daha uzun bir süreyi kapsayacak şekilde uzatılması da ihtimaller dâhilinde yer alıyor.
2-8 SANTİGRAT DERECE ARASINDA SAKLANIYOR
Sputnik V, soğuk algınlığına yol açan bir adenovirüsten (Viral vektör) alınan, ayrı dozlar halinde uygulanan iki virüs bileşeni (rAd26 ve rAd5) içeriyor. Aşıların içindeki mikroorganizmalar canlı olmanın yanı sıra zayıflatıldıklarından insanlarda hastalık yapmıyor.
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Viral vektör aşılarının en avantajlı tarafı 2-8 santigrat derece arasında, yani rutin kullanılan aşı dolaplarında saklanabilmeleri olarak gösteriliyor. Bu özelliği aşının sevkiyatını da kolaylaştırıyor.