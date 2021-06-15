Sputnik V aşıları Türkiye'ye geldi! Türkiye 3.Kovid aşısına kavuştu





Viral vektör aşılarının en avantajlı tarafı 2-8 santigrat derece arasında, yani rutin kullanılan aşı dolaplarında saklanabilmeleri olarak gösteriliyor. Bu özelliği aşının sevkiyatını da kolaylaştırıyor.



Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 175 milyonu geçti

Rusya ve Bahreyn’den Sputnik V aşı hamlesi

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu ve UNICEF’ten Sputnik V anlaşması