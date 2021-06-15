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Giriş Tarihi: 15.6.2021 07:01 Son Güncelleme: 15.6.2021 07:05

aşıları 'ye geldi! Türkiye 3.Kovid aşısına kavuştu

BURAK ÇELİK BURAK ÇELİK
Sputnik V aşıları Türkiye'ye geldi! Türkiye 3.Kovid aşısına kavuştu

Rus Kovid-19 aşısı Sputnik'in ilk partisini taşıyan uçak dün Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. aşıları Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu laboratuarlarında 2 hafta boyunca yapılacak güvenlik testlerinden sonra vatandaşlara uygulanacak. Böylece Türkiye'de uygulanan Kovid aşısı sayısı Pfizer/Biontech ve Sinovac'ın ardından Sputnik V ile 3'e yükselmiş olacak.

Bilim dergisi The Lancet'teki yayınlanan verilere göre aşının yüzde 91,6 oranında etkili olduğu açıklandı. Viral vektör aşısı olan , dâhil 67 ülkede kullanım onayı almış durumda yer alıyor.



6 ay içinde kademeli olarak 50 milyon doz Sputnik aşısı Türkiye'ye ulaşacak. Aşının aynı zamanda Türkiye'de de üretimi yapılacak.



3 HAFTA ARAYLA YAPILIYOR

3 hafta arayla iki doz halinde uygulanan Sputnik V aşısı, bağışıklık sistemini daha fazla güçlendirmesi için her dozun içeriğinin farklı olmasıyla dikkati çekiyor.



Ancak aşının uygulanma süresinin 3 haftadan daha uzun bir süreyi kapsayacak şekilde uzatılması da ihtimaller dâhilinde yer alıyor.



2-8 SANTİGRAT DERECE ARASINDA SAKLANIYOR

Sputnik V, soğuk algınlığına yol açan bir adenovirüsten (Viral vektör) alınan, ayrı dozlar halinde uygulanan iki virüs bileşeni (rAd26 ve rAd5) içeriyor. Aşıların içindeki mikroorganizmalar canlı olmanın yanı sıra zayıflatıldıklarından insanlarda hastalık yapmıyor.



Viral vektör aşılarının en avantajlı tarafı 2-8 santigrat derece arasında, yani rutin kullanılan aşı dolaplarında saklanabilmeleri olarak gösteriliyor. Bu özelliği aşının sevkiyatını da kolaylaştırıyor.

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Sputnik V aşıları Türkiye'ye geldi! Türkiye 3.Kovid aşısına kavuştu
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