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Giriş Tarihi: 15.6.2021

’de

BURAK ÇELİK BURAK ÇELİK
Sputnik V Türkiye’de
RUS Kovid-19 aşısı Sputnik'in ilk partisini taşıyan uçak dün 'na indi. aşıları laboratuvarlarında 2 hafta boyunca yapılacak güvenlik testlerinden sonra vatandaşlara uygulanacak. Böylece 'de uygulanan sayısı / BioNTech ve 'ın ardından Sputnik V ile 3'e yükselmiş olacak. Haziran sonuna kadar 30 milyon doz, 6 ay içinde ise toplam 50 milyon doz Sputnik V aşısının Türkiye'ye gönderilmesi bekleniyor. Kovid- 19'a karşı Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının Türkiye'de üretimi için de iki ülke arasında anlaşma imzalanmıştı.
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