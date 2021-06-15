Sputnik V Türkiye’de

RUS Kovid-19 aşısı Sputnik'in ilk partisini taşıyan uçak dün Ankara Esenboğa Havalimanı
'na indi. Sputnik V
aşıları Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu
laboratuvarlarında 2 hafta boyunca yapılacak güvenlik testlerinden sonra vatandaşlara uygulanacak. Böylece Türkiye
'de uygulanan Kovid aşısı
sayısı Pfizer
/ BioNTech ve Sinovac
'ın ardından Sputnik V ile 3'e yükselmiş olacak. Haziran sonuna kadar 30 milyon doz, 6 ay içinde ise toplam 50 milyon doz Sputnik V aşısının Türkiye'ye gönderilmesi bekleniyor. Kovid- 19'a karşı Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının Türkiye'de üretimi için de iki ülke arasında anlaşma imzalanmıştı.