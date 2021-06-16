Ankara Barosu hakkında iddianame hazırlandı!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde, 'Ramazan: Sabır ve İrade Eğitimi' konulu cuma hutbesindeki sözlerine karşı halkı kin ve düşmanlığı tahrik ettiği ifadelerini kullanan Ankara Barosu yönetimi hakkında iddianame hazırlandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan ve baro yönetiminde bulunan 11 kişi hakkında 'Dini inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklaması nedeniyle kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş geçtiğimiz yıl Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde 'Ramazan: Sabır ve İrade Eğitimi' konulu cuma hutbesi vererek, "Ey insanlar, İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti, yılda yüzbinlerce insan gayrimeşru ve nikahsız hayatın İslami literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu HIV virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim" dedi. Ankara Barosu hutbeye ilişkin basın açıklaması yaparak, "sesi çağlar öncesinden gelen bu şahsın bir devlet kurumunun başında oturup, söylemini kutsal sayılan değerler üzerine inşaa ederek, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmesindeki kan kokan cüreti sebebiyle şaşkınız" ifadelerini kullandı.

2 YIL 4 AY HAPİS İSTENDİ



Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik açıklama nedeniyle Ankara Barosu'nun 11 yöneticisi hakkında 'Dini inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklaması nedeniyle kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "müşteki" sıfatıyla yer alırken Ankara Barosu Başkanı Ramiz Erinç Sağkan, Yönetim Kurulu üyeleri avukatlar Aşkın Demir, Kemal Koranel, Hava Orhon, Özgen Hindistan, Zafer Doğan Bilgin, Meltem Akyol, Güzin Tanyeri, Çağrı Eryılmaz, Burcu Mine Gargın ve Cem Aksu da şüpheli olarak yer aldı. Ankara Barosunun internet sitesinde "'Basın Açıklaması' başlıklı bahsi geçen yazıdaki ifadeleri kül halinde, 'Dini inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklaması nedeniyle kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçunu müşterek fail sıfatıyla fikir ve eylem birlikteliği içerisinde işledikleri anlaşılmaktadır" denildi.