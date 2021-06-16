Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda yeni görevlendirmeler belli oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça tarafından yeni atanan Başsavcı Vekillerinin görevlendirmeleri yapıldı. HSK 1. Dairesi kararnamesiyle Başsavcı Vekili olarak atamaları yapılan 5 ismin görev alanları belli oldu. Terör Suçları Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu Başsavcı Vekilleri Veysel Kaçmaz ve Mehmet Işık'ın görevlendirmelerinde ise değişiklik yapılmadı.



HSK'nın yaz kararnamesi ile 2582'si adli yargıda, 488'i de idari yargıda olmak üzere toplamda 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti. Kararname ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na 5 yeni başsavcı vekili atandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunda Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Erkan Yüksel ve Murat Özcan Genel soruşturma bürosundan sorumlu Başsavcı Vekili olarak atandı. İdari işlerden sorumlu Başsavcı Vekili görevine Polatlı Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Muşmal geldi. Ağır ceza ve asliye ceza mahkemeleri duruşma savcılarından sorumlu Başsavcı vekili olarak Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Mustafa Gökçe atanırken, Seri Muhakeme Bürosundan sorumlu Başsavcı Vekili ise Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten oldu.

TERÖR BÜRODA DEĞİŞİKLİK OLMADI



Yeni Başsavcı Vekillerinin görevlendirmeleri sonrasında Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda ise değişikli yapılmadı. Başsavcı Vekilleri Veysel Kaçmaz ve Mehmet Işık'ın Terör Suçları Soruşturma Bürosunda görevlerine devam edeceği öğrenildi.