Giriş Tarihi: 16.6.2021

Başı eğik bir Türkiye artık yok BURAK ÇELİK

MHP lideri Bahçeli, Türkiye’nin, önüne gelenin ayar vereceği bir ülke değil kazanılmış bir zaferin ülkesi olduğunu belirterek, “Uluslararası ilişkilerde başı eğik bir Türkiye artık yoktur. Türkiye tehditlere boyun eğen ülke olmayacaktır. İstikamet çizen bir Türkiye var”dedi