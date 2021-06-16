Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan, 2017'de şehit edilen Necmettin öğretmeni andı
Giriş Tarihi: 16.6.2021 16:05

Başkan Erdoğan, 2017'de şehit edilen Necmettin öğretmeni andı

AA
Başkan Erdoğan, 2017'de şehit edilen Necmettin öğretmeni andı

Başkan , 4 yıl önce şehit edilen öğretmen 'ı andı. Başkan Erdoğan, "Seni alçakça katleden bölücü korkakları bu topraklardan kazıyıncaya kadar mücadelemiz sürecek Necmettin. Ruhun şad, mekanın cennet olsun oğlum" dedi.

Başkan , 4 yıl önce şehit edilen öğretmen 'ı andı.

Erdoğan, Twitter hesabından, "Necmettin yüreğinde sevdasıyla, tertemiz bir öğretmen evladımızdı. 4 yıl önce hain terör örgütü PKK tarafından şehit edildi. Seni alçakça katleden bölücü korkakları bu topraklardan kazıyıncaya kadar mücadelemiz sürecek Necmettin. Ruhun şad, mekanın cennet olsun oğlum." paylaşımında bulundu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan, 2017'de şehit edilen Necmettin öğretmeni andı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA