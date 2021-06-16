Başkan Erdoğan'a Azerbaycan'da sevgi gösterisi! Otelin balkonundan selamladı...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Liderler Zirvesi'nin ardından Azerbaycan'a geçti. Erdoğan, burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.
Aliyev ve Erdoğan, işgalden kurtarılan Şuşa'yı gezdi, programlara katıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geçerken, bu akşam oynanacak Galler-Türkiye Euro 2020 maçını izleyecek.
Maç öncesi otelin önüne gelen Türk vatandaşlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan, otelin balkonundan, Türk vatandaşların sevgi gösterisine karşılık verdi, topluluğu selamladı.