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Giriş Tarihi: 16.6.2021 14:19 Son Güncelleme: 16.6.2021 14:19

Başkan Erdoğan'a 'da sevgi gösterisi! Otelin balkonundan selamladı...

Başkan Erdoğan'a Azerbaycan'da sevgi gösterisi! Otelin balkonundan selamladı...

’da bulunan Cumhurbaşkanı kaldığı otelin balkonundan, Türk vatandaşlarını selamladı.

Başkan , 'nın başkenti Brüksel'deki 'nin ardından 'a geçti. Erdoğan, burada Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi.

Aliyev ve Erdoğan, işgalden kurtarılan Şuşa'yı gezdi, programlara katıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti 'ye geçerken, bu akşam oynanacak - maçını izleyecek.

Maç öncesi otelin önüne gelen Türk vatandaşlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan, otelin balkonundan, Türk vatandaşların sevgi gösterisine karşılık verdi, topluluğu selamladı.

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Başkan Erdoğan'a Azerbaycan'da sevgi gösterisi! Otelin balkonundan selamladı...
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