Bodrum’da aşı seferberliği!

Tatil cenneti Bodrum'da, koronavirüs test kuyruğu yerini aşıya bıraktı. Vatandaşlar koronavirüs aşısı için hastanelere koştu. Gece geç saatlerde bile sağlık merkezlerinin önünde metrelerce kuyruklar oluştu.

Hal böyle olunca Bodrum Devlet Hastanesinde aşı seferberliği ilan edildi. Bu kapsamda, saat 00.00'a kadar aşılama tüm hızıyla devam ediyor. Gönüllü oluşturulan 30 kişilik ekip, mesai bitiminden itibaren büyük bir özveriyle sırası gelen vatandaşları aşılıyor. Bodrum'da artan nüfus aşı talebini de artırdı. Bodrum Devlet Hastanesi, 60 bin aşı sayısına ulaşarak, Muğla'daki diğer aşı merkezlerini geride bıraktı.

GÜN İÇİNDE AŞI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı ve randevu sistemi ile ilgili yeni bir uygulama başlattıklarını bildirdi. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Gün içinde randevu, gün içinde aşı" uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım." dedi.