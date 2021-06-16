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Giriş Tarihi: 16.6.2021 16:41

’da aşı seferberliği!

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Bodrum’da aşı seferberliği!

Önemli turizm merkezlerinden ’da, koronavirüs test kuyruğu yerini aşıya bıraktı. Artan nüfusla beraber koronavirüs aşısına olan talep de arttı. İlçedeki aşı merkezlerinin önünde metrelerde ‘aşı kuyruğu’ oluştu. Hal böyle olunca Bodrum Devlet Hastanesinde ‘aşı seferberliği’ ilan edildi. Bu kapsamda oluşturulan 30 kişilik gönüllü aşı ekibi, mesai bitiminden, 00.00’a kadar büyük bir özveriye sırası gelen vatandaşları aşılamaya devam ediyor.

Tatil cenneti 'da, koronavirüs test kuyruğu yerini aşıya bıraktı. Vatandaşlar için hastanelere koştu. Gece geç saatlerde bile sağlık merkezlerinin önünde metrelerce kuyruklar oluştu.

Hal böyle olunca Bodrum Devlet Hastanesinde aşı seferberliği ilan edildi. Bu kapsamda, saat 00.00'a kadar aşılama tüm hızıyla devam ediyor. Gönüllü oluşturulan 30 kişilik ekip, mesai bitiminden itibaren büyük bir özveriyle sırası gelen vatandaşları aşılıyor. Bodrum'da artan nüfus aşı talebini de artırdı. , 60 bin aşı sayısına ulaşarak, 'daki diğer aşı merkezlerini geride bıraktı.

GÜN İÇİNDE AŞI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı ve randevu sistemi ile ilgili yeni bir uygulama başlattıklarını bildirdi. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Gün içinde randevu, gün içinde aşı" uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım." dedi.

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Bodrum’da aşı seferberliği!
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