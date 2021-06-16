Böyle soygun görülmedi! Tekstil kumbarasını soyarken suçüstü yakalandılar!

İstanbul Polisi; Ataşehir İlçesi'ne bağlı Küçükbakkalköy Mahallesi üzerinde kullanılmış kıyafetlerin ihtiyaç sahiplerine teslim edilmesi için bırakıldığı tekstil kumbarasındaki giyim eşyalarını ve aksesuarları sivil bir araca yükledikleri görülen M.D. (30) ve Y.D. (20) isimli iki kişiyi suçüstü yakaladı. Araçta yapılan aramalarda çok sayıda tekstil malzemesi ve bir adet çanta içerisinde çok sayıda tamir ve hırdavat malzemesi ele geçirildi.





POLİSLERE "VAKIF GÖREVLİSİYİZ" DEDİLER



Şüpheliler polislere kendilerini bir de "Vakıf" görevlisi olarak tanıttı. Şüphelilerden M.D.'nin 2019 yılı içerisinde Kartal İlçesi'nde meydana gelen "Bisiklet Hırsızlığı" olayından ötürü arandığı, Y.D. isimli şüphelinin ise çok sayıda suç kaydının bulunduğu tespit edildi. "İş Yerinden Ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen iki şüpheli "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.