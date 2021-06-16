DEAŞ’a ‘kırmızı’ darbe

DEAŞ'IN sözde "Türkiye
Vilayeti Sorumlusu" Ebu Usame el Türki kod adlı Kasım Güler, Suriye
'nin kuzeyinde yakalandı. "Aranan teröristler" listesinde "Kırmızı" kategoride yer alan ilk DEAŞ'lı Kasım Güler'in silah ve patlayıcılarla birlikte Türkiye'ye illegal yollardan geçerek sansasyonel eylem planladığını öğrenen MİT Operasyon Birimi harekete geçti. MİT tarafından Suriye'de tespit edilip, takibe alınan Kasım Güler, başarılı operasyonla sınır ötesinde yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Güler'in üzerinden çok sayıda örgütsel doküman ile gizli bilgiler çıktı. Kasım Güler, 2008 ile 2010 yılları arasında Afganistan-Pakistan
alanına geçerek İslami Cihat Birliği bünyesinde çatışma bölgelerinde yasadışı faaliyet gösterdi. 2014'te sözde örgüt lideri Ebubekir El Bağdadi'ye biat ederek DEAŞ'a katıldı. 2018'de örgütte üst düzey görevlerde yer aldı. Sözde "Türkiye Vilayeti
sorumluluğu" yapan, ardından da DEAŞ'ın Rusya, Avrupa ve Türkiye Mali sorumlusu olan Güler'i Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) takibe almıştı.