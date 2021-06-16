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Giriş Tarihi: 16.6.2021 23:14

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, , ve Dışişleri Bakanlarıyla görüştü

AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Arnavutluk, Karadağ ve Bosna Hersek Dışişleri Bakanlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'da Avrupa ve Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka, Dışişleri Bakanı Djordje Raduloviç ve Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Arnavut ve Karadağlı mevkidaşlarıyla görüşmelerine ilişkin fotoğraflar yer aldı.

Çavuşoğlu, yarın yapılacak Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında 'da, Arnavut ve Karadağlı mevkidaşlarıyla birlikte ve ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Çavuşoğlu'nun Dışişleri Bakanı Raduloviç ile görüşmelerinin ardından protokol konularına ilişkin mutabakat zaptı da imzalandı.

Öte yandan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Turkovic ile görüşmesinde iş birliği alanlarını ve bölgesel gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Arnavutluk, Karadağ ve Bosna Hersek Dışişleri Bakanlarıyla görüştü
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