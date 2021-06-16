Dr. Ravza Kavakcı Kan: “Söz konusu ‘genç, kadın ve başörtülü’ olunca mı ‘sakıncalı’, problemli ve sorgulanır oluyor?



İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER RAHATSIZ OLDU

Akşener, meclis konuşmasında "Amerikan Başkanı ile yapılan görüşmenin sonuçlarını, zaman içinde daha iyi analiz edebileceğiz. Edebileceğiz diyorum, çünkü bu arkadaşlar, devlet geleneğimizi alt üst ettikleri için çok ilginç mesela elçiliklerden ya da Dışişleri Bakanlığı'ndan tecrübeli bir ve tutanak tutmak mecburiyetinde bulunan bir tercüman yok. Sayın Biden ile Sayın Erdoğan görüşmesi esnasında sayın Merve Kavakcı'nın kızı olduğu söylenen, genç bir tercüman hanımefendi var. Ve orada ne konuşulduğunun Türk Dışişlerine oradan belki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirebilinmesinin ve paylaşılmasının imkânı da ortadan kaldırılmış" ifadelerini kullandı.



"DONANIMLI BİR İNSANI, ÖZGEÇMİŞİNİ BİLE OKUMADAN HEDEF GÖSTERMEK SİZE HİÇ YAKIŞIYOR MU SAYIN MERAL AKŞENER?"

AK Parti İstanbul Milletvekili Dr. Ravza Kavakcı Kan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sosyal medyadan Fatma Gülham Abusahanab'ı hedef gösterdiği için tepki gösterdi. Kavakcı Kan, "Sayın Meral Akşener'den böylesine ayrımcı, cinsiyetçi ve gençleri hakir gören ifadeler duymak beni gerçekten üzdü. Hem ülkemizde hem de yurt dışındaki iyi üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora yapmış ve de Hacettepe Üniversitesi'nin kıymetli Mütercim Tercümanlık Bölümü hocalarından eğitim almış gencecik ve donanımlı bir insanı, özgeçmişini bile okumadan hedef göstermek size hiç yakışıyor mu Sayın Meral Akşener?" diye sordu.

"AYIPTIR, YAZIKTIR, GÜNAHTIR…"

Kavakcı Kan, sözlerini şöyle tamamladı: Ayrıca, şimdiye kadar hiç sorgulanmayan tercümanlık hususu, söz konusu 'genç, kadın ve başörtülü' ve/veya 'Merve Kavakcı'nın kızı' olunca mı 'sakıncalı', problemli ve sorgulanır oluyor? Ayıptır, yazıktır, günahtır…"

İYİ PARTİLİ O İSİM DE HEDEF GÖSTERİP KARALAMIŞTI

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Uluslararası Politikalar Başkanı Ahmet Erozan, Fatma Gülham Abusahanab'ın tercümanlık yapmasını sosyal medyadan tepki göstererek hedef göstermiş ve karalamıştı. Erozan, şu ifadeleri kullanmıştı: "Erdoğan'ın tercümanı..! Biden ile konuştuklarının mahremiyeti konusunda kimseye güvenemediklerinden tercüme yetenekleri ve gündemdeki konulara hâkimiyeti şüpheli, ancak aidiyetinden emin oldukları bir kişiyi (tercüman demek zor) tercih etmişler… Merve Kavakçı'nın kızı..!"

"BİTMEDİ HAD BİLDİRME SEVDANIZ!"

AK Parti İstanbul Milletvekili Dr. Ravza Kavakcı Kan ise Erozan'a tepki göstererek, "Koskoca Genel Başkan Yardımcısı dünyanın ve ülkemizin iyi üniversitelerde lisans, yüksek lisans, doktora yapmış, ülkemizin en iyi mütercim-tercümanlık hocalarının rahle-i tedrisinden geçmiş, senelerdir tecrübe edinmiş genç bir kıza saldırıyor. Bitmedi had bildirme sevdanız!" ifadelerini kullanmıştı.

DAĞ: "SİZİ RAHATSIZ EDEN AKADEMİK YETKİNLİĞİNİ KAZANMIŞ BİRİSİNİN BAŞÖRTÜLÜ OLMASI MI?"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, Erozon'un paylaşımını alıntılayarak "Başörtülü bir hanımefendinin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na tercüman olmasını mı hazmedemiyorsunuz yoksa sizi rahatsız eden akademik yetkinliğini kazanmış birisinin başörtülü olması mı? Milletimizin değerleri ile olan kavganızdan ne zaman vazgeçeceksiniz?" diye sormuştu.

28 ŞUBAT'TA NE OLMUŞTU?

Fazilet Partisi'nden 18 Nisan 1999 seçimlerinde İstanbul milletvekili olarak seçilen Merve Kavakcı, 2 Mayıs 1999'da başörtülü bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (T.B.M.M) yemin törenine gelince dönemin Başbakanı Bülent Ecevit tarafından Kavakcı'ya hitaben "Bu hanıma haddini bildiriniz" ifadelerini kullanmıştı. DSP Milletvekilleri ise "Dışarı" diye slogan atmaya başlamıştı ve Kavakcı meclisten dışarı çıkarılmıştı. Kavakcı, Bakanlar Kurulu kararıyla ABD vatandaşı olduğunu bildirmediği bahane edilerek vatandaşlıktan bile çıkartılmıştı.



28 ŞUBAT'TA OKUL BAHÇESİNDE SLOGANLAR ATILMIŞ, RENCİDE EDİLMİŞTİ

28 Şubat post modern darbesinde Merve Kavakcı çocuklarını ilkokula götürürken medya mensupları etrafını sarmış, okul bahçesinde ilkokuldaki diğer çocuklara sloganlar attırılarak Kavakcı'nın çocukları rencide edilmişti. Fatma Gülham Abusahanab o çocuklardan biriydi.

Fatma Gülham Abusahanab, ABD'de başarılı bir eğitim geçmişine sahip oldu.

George Mason Üniversitesi'nde lisans eğitimini Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlayan Fatma Gülham Abusahanab, Georgetown Üniversitesi'nde Liberal Studies programında Müslüman-Hristiyan İlişkileri bölümünde yüksek lisansını bitirdi. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Doktorasını yaptı ve Hacettepe Üniversitesi Özel Mütercim Tercümanlık Eğitimi aldı.

ABD'de çeşitli yerlerde araştırma asistanlığı görevini sürdürdü. Bir süredir Cumhurbaşkanlığı'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası ilişkiler uzmanı ve tercümanı olarak görev alıyor.