‘Eğilmesem, kafamdan vuracaktı’

Kayseri
'nin Develi
ilçesinde görev yapan Nöroloji Uzmanı Dr. Erdal Kurt, önceki akşam evine giderken Mehmet Göçer
adlı bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bacağından vurulan Dr. Kurt, yaralı halde kendisini vuran Göçer'i etkisiz hale getirmeye çalıştı. O anları bir vatandaş telefon kamerasıyla görüntüledi. Yaralı doktor hastaneye kaldırılırken, zanlı ise suç aleti tabanca ile yakalanıp gözaltına alındı. Tedavisi süren Dr. Erdal Kurt, yaşadığı dehşeti anlattı: "Yolda giderken sol arka çaprazdan biri bağırdı. Bakınca belinden silahı çekip direkt ateş etti. Refleks olarak eğildim. Eğilmesem kurşun kafama gelecekti. Üzerine doğru koştum. İkinci defa ateş edince bacağımdan vuruldum. Atılıp silahını aldım. Etkisiz hale getirip polise teslim ettim." Zanlının uyuşturucu bağımlısı olduğunu söyleyen doktor, "Daha önce yeşil reçeteli ilaç yazdırmak için gelmişti. Yazmayınca sinirlendi" dedi.