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Giriş Tarihi: 16.6.2021 11:42

Ersoy: Siyasi riyakârlıkta zirve yaptılar

ABBAS ÇAKAR
Ersoy: Siyasi riyakârlıkta zirve yaptılar

Belediyesinde, çalıştığı birim 3 defa değiştirilen ve son olarak temizlik işlerine verilen işçi ile ilgili basın açıklamasında bulunan Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı İdris Ersoy, yapılan bu görevlendirmelerin siyasi olduğunu belirterek, hakkında “Siyasi riyakârlıkta zirve yaptılar” dedi.

Şube Başkanı İdris Ersoy, belediyesinde güvenlik amiri olarak çalışan Süleyman Gökbudak'ın, 'in göreve gelmesi ile 3 işyeri değiştirilip, son olarak temizlik işleri müdürlüğünde araç arkası çöp toplama işine sürgün edildiğini açıkladı.Konu ile ilgili olarak konuşan Ersoy " 31 Mart yerel seçimlerinden sonra yönetimine gelen 'li Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in, kendi söylemi ile işçiler için "öç almak istesem çat çat doğrarım" açıklaması ile Freudyen Dil sürçme teorisi gerçekleştirmiş ve aslında bilinç altının dışa vurumu çok net ortaya çıkarmıştı. Bu bağlamda geçmiş dönem işe girmiş, bi şekilde siyasi görev almış veya sosyal medyasında Cumhur İttifakına destek vermiş ne kadar işçi varsa sürgün edilmiş, mobbinge maruz bırakılmış ve sonunda sudan bahanelerle tazminatsız işten atılmıştır"dedi.

İŞÇİLER GEREKLİ DERSİ VERECEKTİR

Yapılan bütün yer değiştirmelerin siyasi olduğunu ifade eden Ersoy, "Kendisinin bağlı bulunduğu siyasi partinin genel merkez yöneticileri, yandaş STK'ları, Covid 19 dolayısıyla işten atılmanın yasaklandığı ancak işçiler pandemi de bile işten atılmalara neden olan kod 29 eleştirmiş, hükümet yetkilerini hedef koymuşlardı, Ancak İzmit Belediyesi yönetimi ne hikmetse tam tersine hareket etmiş, bir çok işçiyi kod 29'dan tazminatsız olarak işten atmış, siyasi riyakârlıkta zirve yapmışlardır. Şimdide güvenlik amiri olarak görev yapan Süleyman Gökbudak, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra 3 kez işyeri değiştirilmiş, mobbinge maruz bırakılmış, istifa etmesi için baskılara maruz kalmıştır. Ancak arkadaşımız ekmeği ve işi için bunlara katlanmış, son olarak temizlik işleri müdürlüğü araç arkası olarak görevlendirilmiştir. Bunu hem üyemiz, hemde bizim kabul etmemiz mümkün değildir. İnsanlara köle muamelesi yapan, ekmeği ile tehdit eden bu anlayışa boyun eğmeyeceğiz, hakkımızı kanuni yoldan savunarak mücadelemizi sürdüreceğiz. İzmit Belediyesi'nde çalışanlar üzerinde oluşturulan bu baskıcı rejimini sonunda ortadan kaldıracak, seçim zamanı geldiğinde ise işçiler bu despotik anlayışa gerekli dersi verecektir" ifadelerini kullandı.

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Ersoy: Siyasi riyakârlıkta zirve yaptılar
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