Son dakika: Operasyonlar Enes Kanter’i çıldırttı! Soluğu ABD Gazetesinde aldı

Bu yazısında Türkiye'nin son zamanlarda terör örgütü mensuplarını başarılı bir şekilde Türkiye'ye getirme eylemlerini hedef alan Kanter, "Türkiye'nin uluslararası zulmü ve adam kaçırma kampanyası durdurulmalı" ifadelerine yer verdi.

TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARI MUHALİFMİŞ!

Firari FETÖ mensuplarını masum ve eğitimci olarak gösteren Kanter, Türkiye'de örgüt üyelerine işkenceler yapıldığı iftirasını atmakla kalmadı, FETÖ'cüleri "Türk muhalif" olarak tanımlarken, Başkan Erdoğan'ı ise "diktatör" olarak tanımladı.





Yabancı ülkelere sığınan FETÖ mensuplarının korktuğundan söz eden Kanter, "Son beş yılda binlerce Türk muhalif Erdoğan'ın baskıcı rejiminden kaçtı ve her biri bir sonraki kaçırılma korkusuyla yaşıyor. Yabancı ülkelerde sığınak bulan Türkler için korkulu bir ortam yaratmakla kalmıyor, bu ülkelerin egemenliğini de sarsıyor. Kim yapıyor olursa olsun, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu tür yorumlara karşı önderlik etmesi ve uluslararası desteği sağlamasının zamanı geldi. Türkiye'nin diğer ülkelerdeki yasadışı eylemlerini görmezden gelmek, yalnızca diğer diktatörleri de aynısını yapmaya teşvik eder" ifadelerini kullandı.

KANTER, NBA OYUNCULUĞUNU KULLANARAK MAĞDURİYET OLUŞTURMAYA ÇALIŞTI

Yurt dışındaki FETÖ'cülerin Türkiye'ye getirilme korkusunun olduğunu belirten FETÖ'cü Enes Kanter, kendisini aktivist olarak göstererek, kaçırılma tehlikesi atlattığını iddia etti. NBA oyunculuğunu kullanan Kanter kendisinden örnek vererek Türkiye'yi karalamaya çalışırken, kendisini ise mağdur göstermeye çalıştı.



Kanter, 2017 yılında Endonezya'da olduğu sırada sabah saat 02.30 civarlarında otel odasının kapısının yüksek sesle çalınmasıyla uyandığını ve menajerinin ona "Ülkeyi hemen terk etmeliyiz" dediğini belirterek, "Görünüşe göre Türk istihbarat ajanları beni yakalayıp Türkiye'ye geri göndermek için yola çıktılar. Üç saat sonra, Singapur'a ve ardından Romanya'ya acil bir şekilde uçakla gittik. Türkiye beni tutuklama şansını kaçırdı ama pasaportumu iptal etti ve beni Romanya'da mahsur kalmaya zorladı" dedi.



Kanter, NBA oyuncusu olmanın verdiği avantajı ABD ve dünyada kullanmayı sürdürürken, Türkiye'yi karalamaya da devam ediyor.