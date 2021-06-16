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Giriş Tarihi: 16.6.2021 11:55

Son dakika: Operasyonlar Enes Kanter’i çıldırttı! Soluğu ABD Gazetesinde aldı

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Son dakika: Operasyonlar Enes Kanter’i çıldırttı! Soluğu ABD Gazetesinde aldı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, The Washington Post’a bir yazı kaleme alarak Türkiye’nin FETÖ mensuplarına karşı başarılı operasyonlarını karalamaya çalıştı. NBA oyunculuğunu kullanan Kanter, başından geçtiğini iddia ettiği bir anısını paylaşarak mağduriyet oluşturmaya çalıştı. Kanter, 2017 yılında 'da olduğu sırada menajerinin ona "Ülkeyi hemen terk etmeliyiz” dediğini çünkü Türk istihbaratının kendisini yakalayıp Türkiye'ye geri götürmek için yolda olduğu bilgisinin geldiğini ifade etti. Kanter, yazısında, “Türkiye'nin uluslararası zulmü ve adam kaçırma kampanyası durdurulmalı” ifadelerini kullanarak, FETÖ’cüleri ‘Türk muhalif’ Başkan Erdoğan’ı ise ‘Diktatör’ olarak tanımladı. İşte ayrıntılar:

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) NBA'da (Amerikan Ulusal Basketbol Ligi) Portland Trail Blazers'te oynayan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, The Washington Post'a bir yazı kaleme alarak Türkiye'nin başarılı operasyonlarını karalamaya çalıştı.

Bu yazısında Türkiye'nin son zamanlarda terör örgütü mensuplarını başarılı bir şekilde Türkiye'ye getirme eylemlerini hedef alan Kanter, "Türkiye'nin uluslararası zulmü ve adam kaçırma kampanyası durdurulmalı" ifadelerine yer verdi.

TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARI MUHALİFMİŞ!

Firari FETÖ mensuplarını masum ve eğitimci olarak gösteren Kanter, Türkiye'de örgüt üyelerine işkenceler yapıldığı iftirasını atmakla kalmadı, FETÖ'cüleri "Türk muhalif" olarak tanımlarken, Başkan Erdoğan'ı ise "diktatör" olarak tanımladı.



Yabancı ülkelere sığınan FETÖ mensuplarının korktuğundan söz eden Kanter, "Son beş yılda binlerce Türk muhalif Erdoğan'ın baskıcı rejiminden kaçtı ve her biri bir sonraki kaçırılma korkusuyla yaşıyor. Yabancı ülkelerde sığınak bulan Türkler için korkulu bir ortam yaratmakla kalmıyor, bu ülkelerin egemenliğini de sarsıyor. Kim yapıyor olursa olsun, Amerika Birleşik Devletleri'nin bu tür yorumlara karşı önderlik etmesi ve uluslararası desteği sağlamasının zamanı geldi. Türkiye'nin diğer ülkelerdeki yasadışı eylemlerini görmezden gelmek, yalnızca diğer diktatörleri de aynısını yapmaya teşvik eder" ifadelerini kullandı.

KANTER, NBA OYUNCULUĞUNU KULLANARAK MAĞDURİYET OLUŞTURMAYA ÇALIŞTI

Yurt dışındaki FETÖ'cülerin Türkiye'ye getirilme korkusunun olduğunu belirten FETÖ'cü Enes Kanter, kendisini aktivist olarak göstererek, kaçırılma tehlikesi atlattığını iddia etti. NBA oyunculuğunu kullanan Kanter kendisinden örnek vererek Türkiye'yi karalamaya çalışırken, kendisini ise mağdur göstermeye çalıştı.

Kanter, 2017 yılında 'da olduğu sırada sabah saat 02.30 civarlarında otel odasının kapısının yüksek sesle çalınmasıyla uyandığını ve menajerinin ona "Ülkeyi hemen terk etmeliyiz" dediğini belirterek, "Görünüşe göre Türk istihbarat ajanları beni yakalayıp Türkiye'ye geri göndermek için yola çıktılar. Üç saat sonra, Singapur'a ve ardından Romanya'ya acil bir şekilde uçakla gittik. Türkiye beni tutuklama şansını kaçırdı ama pasaportumu iptal etti ve beni Romanya'da mahsur kalmaya zorladı" dedi.

Kanter, NBA oyuncusu olmanın verdiği avantajı ABD ve dünyada kullanmayı sürdürürken, Türkiye'yi karalamaya da devam ediyor.

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Son dakika: Operasyonlar Enes Kanter’i çıldırttı! Soluğu ABD Gazetesinde aldı
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