Türkiye'de koronavirüsle mücadele hız kesmeden ve başarılı bir şekilde devam ediyor. Aşılama sürecinde önemli bir eşik aşılırken her geçen gün farklı meslek gruplarından kişilerin de aşılanma süreci başlatılıyor. Bu noktada, Sinovac mı Biontech mi daha iyi şeklinde sorularla aşılara dair bilgi edinilmeye çalışıyor. Bilindiği üzere, ülkemizde Sinovac aşısı ve Biontech aşısı uygulanıyor. Bu aşılar farklı teknolojilerle geliştirilirken aşı randevusu alacak olanlar da bu detaylar hakkında bilgi edinmeye çalışıyor.

SİNOVAC MI BİONTECH Mİ DAHA GÜVENLİ?

Sinovac ve Biontech arasında sık sık karşılaştırma yapılsa da, uzmanlar, herhangi bir koronavirüs aşısının mutlaka yapılması gerektiğini belirtiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da aşılamaya dikkat çekerken vatandaşları duyarlı olmaya davet ediyor. Aşı randevusu oluşturacak vatandaşlar da koronavirüs aşısı yan etkileri neler, Sinovac mı daha iyi Biontech mi gibi sorularla kendilerine uygun aşının seçimini yapmaya çalışıyor. Peki, Sinovac ve Biontech aşısı kimin, hangi ülkenin? Sinovac mı daha iyi yoksa Biontech mi?

İşte, her iki aşının karşılaştırması ve koronavirüs aşısı yan etkileri hakkında bilgiler