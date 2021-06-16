Son Dakika 16 Haziran koronavirüs tablosu duyuruldu! 16 Haziran korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı

Küresel anlamda 1 yıldan fazla süredir etkilerini sürdüren covid-19 pandemisi ile ilgili "corona virüsü son dakika" başlığıyla güncel haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Koronavirüs aşısı uygulamaları Sinovac ve Biontech aşılarıyla sürdürülürken, Sağlık Bakanlığı son dakika bilgisi olarak duyurulan en son Türkiye corona virüs tablosu verilerine göre 6 bin 221 kişinin covid-19 testi sonuçları pozitif çıkarak tedavi süreçleri başlatıldı. Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları kamuoyu tarafından öğrenilmek istenerek 16 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? sorularına cevap arıyor. 16 Haziran koronavirüs tablosu ile corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı verileri.

16 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU İLE CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA VAKA SAYISI

16 Haziran koronavirüs tablosu, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Bakanlık tarafından duyurulan en son Türkiye corona virüs tablosu ile Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları şöyle;