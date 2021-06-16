Yargıtay 7 beraat kararını bozdu

Yargıtay, "Balyoz Planı" davasında beraat eden Çetin Doğan
, Behzat Balta
, Mehmet Kaya Varol
, İhsan Balabanlı
, Metin Yavuz Yalçın
, Erdal Akyazan
ve Emin Küçükkılıç
hakkındaki beraat kararını bozdu.
Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) başvuru yapan şikâyetçilerin güvence altına alınan adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine hükmetmesinin ve hak ihlali kararı vermesinin ardından yeniden görülen "Balyoz Planı" davasında Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 31 Mart 2015'te 236 sanığın yüklenen suçu işledikleri sabit olmadığından beraatlerine karar verilmiş, Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Aydın, sanıklar Doğan, Balabanlı, Balta, Varol, Yalçın, Akyazan ve Küçükkılıç'ın, beraat etmelerinin usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle temyiz başvurusunda bulunmuştu.
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, "Balyoz Planı" davasında beraat eden sanıklar hakkındaki temyiz incelemesine ilişkin kararda Doğan'ın seminerde oynanmakta olan "Olasılığı En Yüksek Tehlikeli Senaryo" içinde öngörülemeyen, "Milli Mutabakat Hükümeti" kurulmasından bahsettiğine de yer verilerek "Arkadaşlar, bu plan seminerini, plan çalışmasını kasıtlı olarak belli bir çerçeveye koyduğumuzu, günün şartlarına, günün konjonktürel gelişmelerine göre dikkatlerimizi nerelerde yoğunlaştırmamız gerektiğini ortaya koymak için yaptığımı herhalde hepiniz anlamışsınızdır" beyanlarının olduğunun görüldüğü belirtildi.
Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nce verilen kararın gerekçesinde, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunun altı çizildi. Kararda, başarıya ulaşmış bir darbenin yargılanmasının ne denli güç ise icrasına başlanmış bir darbenin de başarılı olamama ihtimalinde bile, korunan değerlere, anayasal demokratik düzene verdiği zararların tecrübe edilmiş gerçekler olduğuna yer verildi.
3 YILDAN 12 YILA KADAR...
Daire, sanıklar hakkında verilen beraat kararını bozarak, sanıkların Ağustos 2003 yılı ve öncesinde işledikleri "Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmeye teşebbüs" suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar cezalandırılmalarını istedi. Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından verilen bu karar, 4 Nisan tarihinde 104 emekli amiral tarafından yayımlanan "Montrö Bildirisi" ile ilgili başlatılan soruşturmada emsal olacak.
ASKERİ PERSONEL BÜTÜN KİLİT GÖREVLERİ ALACAK
Kararda, gerçekleştirilen plan seminerinde konuşan 3. Kolordu İstihbarat Şube Müdürü Kurmay Albay Emin Küçükkılıç, sıkıyönetim ilan edildikten sonraki görev dağılımıyla ilgili olarak, "Kamu görevlerinin devralınması için önceden belirlenmiş olan personel görevlendirmeleri icra edilecektir. Bu maksatla atanacak asker ve sivil şahıs listesi sıkıyönetim komutan yardımcılıklarınca güncellenmiş ve önceden sıkıyönetim komutanlığına gönderilmiş olacaktır. Askeri personel bütün kilit görevleri alacaktır" ifadelerine de yer verildi.