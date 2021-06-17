7 Şubat’ın arkasında ‘himayedar’ devletler var

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün 7 Şubat 2012'de gerçekleşen MİT kumpasına yönelik 18 sanığın yargılandığı davada, aralarında eski emniyet müdürleri Yurt Atayün
ve Ali Fuat Yılmazer
'in de arasında olduğu 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, diğer sanıklara da 4.5 yıldan 15 yıla kadar değişik hapis cezaları vermişti. Mahkeme gerekçeli kararını açıkladı. Başkanlığını Ahmet Uğuz
'un yaptığı heyetin yazdığı bin 4 sayfalık gerekçeli kararda, 7 Şubat kumpasının arkasında hangi odakların olduğuna ilişkin önemli ipuçları paylaşıldı. Gerekçeli karara göre FETÖ, 7 Şubat'ta yargıyı kullanarak hem MİT'i ele geçirmek hem de aynı soruşturmayla hükümetin Güneydoğu sorununu çözmek amacıyla başlattığı barış sürecinin başarısız olmasını sağlamaya çalıştı. Kararda, 90'lı yıllardan beri değişik hükümetler döneminde de benzer görüşmelerin gerçekleştirildiği, MİT'in de sürece dahil edildiği Oslo görüşmelerinin, bu kapsamda yapılan görüşmelerin bir devamı olduğu vurgulandı.
ABD'YE GÖNDERME
Kararda, başta FETÖ olmak üzere PKK/ PYD gibi silahlı terör örgütlerine destek veren ABD'ye şu cümlelerle vurgu yapıldı: "Hedeflenen toplumsal uzlaşma ve kardeşçe yaşama iklimi gerçekleştiğinde, yıllarca stratejisini yürüttüğü Ortadoğu siyasetinin çökeceğini gören 'Himayedar' devletler, FETÖ ve unsurlarına, aynı zamanda silah sağladığı PKK'ya bu süreci ortadan kaldırmak için gerekli talimat ve desteği tam anlamıyla sağlamıştır."
'SIRADA SEN VARSIN' MESAJI
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen
'in talimatıyla aralarında Hakan Fidan
'ın da bulunduğu MİT yöneticileri gözaltına alınıp tutuklanmak istendiği, bunun örgütün bir gövde gösterisine dönüştüğü tespiti yapılan kararda, "Burada asıl amaç o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'a gözdağı vermektir. Örgüt adeta, 'Sırada sen varsın' mesajı vermeye çalışmıştır. Kaldı ki 15 Temmuz darbe kalkışması da örgütün asıl hedefine yönelik son kamikaze eylemidir" ifadeleri yer aldı.