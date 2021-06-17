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Haberler Gündem Haberleri Bakan Koca'dan flaş açıklama: Dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık
Giriş Tarihi: 17.6.2021 21:07

Bakan Koca'dan flaş açıklama: Dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık

Bakan Koca'dan flaş açıklama: Dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık

Sağlık Bakanı , 'de son hızla devam eden aşılama çalışmalarına ilişkin yeni bir bilgi paylaştı. Koca, "Dün, her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık." dedi.

Koca'nın açıklaması şöyle: Dünkü en iyi performans, 'nin. Dün, her 1 Milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık. 47 bin kişilik aşı ordumuzdan bugün daha da iyi bir sonuç bekleyin.

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Bakan Koca'dan flaş açıklama: Dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık
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