Bakan Koca'dan flaş açıklama: Dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de son hızla devam eden aşılama çalışmalarına ilişkin yeni bir bilgi paylaştı. Koca, "Dün, her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık." dedi.
Koca'nın açıklaması şöyle: Dünkü en iyi performans, Türkiye'nin. Dün, her 1 Milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık. 47 bin kişilik aşı ordumuzdan bugün daha da iyi bir sonuç bekleyin.
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Bakan Koca'dan flaş açıklama: Dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık