Bütün dünya bilsin Türkiye yanınızda

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, dün Azerbaycan Meclisi
'ne hitap etti. İşte konuşmasının satırbaşları:
TEK YUMRUK, TEK YÜREK:
Bahtiyarım, çünkü Karabağ
'ı azat etmiş Azerbaycan
'ın Milli Meclisi'nde sizlerle beraberim. 30 yıl içinde kimlerin eline ne geçtiği, kimlerin kaybettiği gayet iyi biliniyor. Maddi ve manevi olarak kaybedenler sadece Karabağ'da yaşayan insanlardır. Benim Azerbaycanlı kardeşlerim, 30 yıl sonra topraklarına yeniden kavuştu. Bu zaferi ve barışı Azerbaycan'a kazandıran, âli başkomutan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı, hürmetli kardeşim İlham Aliyev
'i bir kez daha tebrik ediyorum. Liderlerin yanında, Karabağ'da zafere ulaşmak için tek yumruk, tek yürek olan, milli birlik ve beraberlik duygularını en yükseğe taşıyan Azerbaycan halkını tebrik ediyorum. Gözlerini kırpmadan Karabağ için kahramanca mücadele eden Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri
'ni tebrik ediyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.
SEVİNCİNİZ SEVİNCİMİZ, KEDERİNİZ KEDERİMİZ:
Bugün de bütün imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız, bütün dünya bilsin ki, yarın da yanında yer alacağız. Azerbaycan'ın aydınlığı aydınlığımız, sevinci sevincimiz, azatlığı azatlığımız, kaderi kaderimiz, kederi kederimizdir. Nuri Paşa
'nın Kafkaslara geldiği dönemde Ermeniler 12 bin Türk'ü katletmiştir. Kıyım yaşanmıştır. Çamur atanlar, önce buralara bakmalıdır. Karabağ'da, Hocalı
'da yaşananlara bakmalıdır. Vicdanları el verirse sonra, oturup ithamları konuşuruz.
ŞUŞA TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ OLSUN:
Medeniyet ile vandallık arasındaki farkı görmek isteyenler gelsin Karabağ'daki iki dönem arasındaki farka baksın. Dün (önceki gün) Şuşa
'daydık. Azerbaycan bayrağının gururla dalgalandığını görmenin bahtiyarlığını bizzat yaşadık. Şuşa tabii bir sanat akademisi gibi, müziğin, edebiyatın, sanatın en yüksek seviyede yaşadığı ve yaşatıldığı şehir olmuştur. Şuşa'yı gelecek yıl Türk Dünyası
Kültür Başkenti olarak görmekten gurur duyarız.
BARIŞ VE ADALETİ DÜNYADA HAKİM KILACAĞIZ:
Karabağ zaferi zaman geçtikçe daha iyi anlaşılacaktır. Kimse rahatsız olmasın. Savaşın değil barışın, kanın değil kalbin zaferidir. Nitekim bu zaferin ardından yapılacaklara bakıldığında çizdiğimiz tablonun nasıl ete kemiğe büründüğü görülecektir. Bölge ülkeleri için de yeni dönemin başlangıcıdır. Zengezur demiryolu ile Ermeniler de kolayca Rusya'ya ulaşabileceklerdir. Kardeşimle birlikte teklifimizi yaptık. Gelin 6 ülke platform oluşturalım. Rusya, Türkiye, Azerbaycan, İran, Ermenistan ve Gürcistan. Artık bölgede düşmanlıklar ortadan kalksın. Burada hemen hemen bir Gürcistan'ın bazı kendine has sualleri vardı, son Türkiye ziyaretinde Sayın Başbakan ile konuştum. Bu, Gürcistan'ın da lehine olacaktır dedim. Ermenistan, Azerbaycan'la problemlerini çözdükçe Türkiye olarak biz de adımları atacağız. Ben buraya NATO Zirvesi'nden geldim. Orada bunları konuştuk, olumlu görüşmelerle döndük. Dünyanın sorunları bitmiyor. Barışı ve adaleti dünyada hakim kılacağımız vakitler yakındır. Dik durursak, sağlam durursak Allah'ın izni ile bunları elbirliğiyle çözeriz.
BAKÜ'DE ASKERLERİMİZLE BULUŞTU
Erdoğan, Bakü'de kaldığı otelde Azerbaycan Görev Grubu'ndaki askerlerimizi kabul etti. Kabulde bakanlar Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mehmet Nuri Ersoy, Hulusi Akar, Bekir Pakdemirli ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da hazır bulundu.
ALİYEV'İN KABRİNE ZİYARET
Başkan Erdoğan, Meclis konuşmasının ardından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de İlham Aliyev ile merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrini ziyaret etti.
KARABAĞ'I BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ
KARABAĞ'I
ve Azerbaycan topraklarını 30 yıl boyunca yakıp yıkanları görmeyenler azatlık mücadelesini engellemek için seferber oldular. Gelsinler Fuzuli'yi görsünler. Gelsinler Karabağ'ı görsünler. Buraları nasıl bombalayıp yakıp yıkmışlar. Bunlar gelirken işgalci, giderken ise tarumar ediciydi. Azerbaycanlılar 30 yıl önce Karabağ'dan çıkmak mecburiyetinde kaldıklarında hiçbir evi yıkmadılar, ateşe vermediler. Karabağ onların vatanı olmadığı için yakıp yıkarak gittiler. Onların yaktıkları yıktıkları yerleri şimdi inşallah beraber inşa edeceğiz, Yeni bir Karabağ meydana getireceğiz.
BAKÜ'DE AY YILDIZLI SEVDA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- Galler maçını izlemek için Bakü'de bulunan Türk taraflarla bir araya geldi. Erdoğan'ın konakladığı otelin önünde toplanan Türk vatandaşları, "Türkiye" tezahüratları yaptı, büyük Türk bayrağı açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak konakladığı otelin balkonunda vatandaşları selamladı. Programı için otelden ayrılırken taraftarların yanına giden Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.