Dışişleri’nden İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’ye verilen hapis cezasına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'da seçilmiş bir müftüye verilen hapis cezasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Batı Trakya Türk Azınlığının uluslararası anlaşma ve sözleşmelerle güvence altına alınmış haklarının takipçisi olunacağı vurgusu yapılan açıklamada, Yunanistan'ı baskıcı uygulamalarına son vermeye bir kez daha davet edilirken, "haklarının takipçisi olmaya devam edeceğiz" vurgusu yapıldı.



Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

"İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'ye, Selanik Tek Hakimli Asliye Hukuk Mahkemesi'nde verilen 3 yıl ertelemeli 15 ay hapis cezasını kınıyoruz.



BASKI VE YILDIRMA POLİTİKALARININ TEZAHÜRÜ



Sözkonusu karar, Yunanistan'ın Batı Trakya Türk Azınlığının kendi iradesiyle seçtiği Müftülere yönelik hukuki baskı ve yıldırma politikalarının bir başka tezahürüdür.



ENGELLEME AMACI GÜTMEKTE



Geçmişte Müftülerin faaliyetleri bağlamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından aleyhinde birçok ihlal kararı verilen Yunanistan, Müftülere yönelik temelsiz suçlamalarla yürüttüğü hukuki süreçlerle, adıgeçenlerin serbest bir şekilde dini ve toplumsal vazifelerini sürdürmelerini engelleme amacını gütmektedir.



TAKİPÇİSİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ



Bu haksız kararın, hukuki sürecin bundan sonraki safhalarında düzeltileceğini umuyoruz. Yunanistan'ı Batı Trakya Türk Azınlığı ve seçtiği Müftülerin temel hak ve özgürlüklerini ihlal eden baskıcı uygulamalarına son vermeye bir kez daha davet ediyoruz.

Batı Trakya Türk Azınlığının uluslararası anlaşma ve sözleşmelerle güvence altına alınmış haklarının takipçisi olmaya devam edeceğiz."