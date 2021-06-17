Hastalık gözünü PKK ailesini aldı

Diyarbakır
'ın Kulp
ilçesine bağlı Tuzla Köyü'nde yaşayan şehit annesi 55 yaşındaki Taat Ay'ın hikâyesi yürek burkuyor. Kulp İlçesi
'ne bağlı Tuzla Köyü'nde yaşayan 55 yaşındaki 3'ü kız 5 çocuk annesi Taat Ay, 18 yıl önce şeker ve tansiyon hastalığı nedeniyle tedavi görmeye başladı. Talihsiz kadın maddi imkânsızlıklardan dolayı iyi bir tedavi olamadığı için 5 yıl önce iki gözünü kaybetti. Şeker hastalığı nedeniyle böbrekleri de zarar gören Taat Ay diyalize de giriyordu. Oğlu Ahmet ise annesinin gözlerine yeniden kavuşması için odun toplama işinde çalışanların taşınmasında kullanılan araçta şoförlük yapmaya başladı. Ancak Ahmet terör örgütü PKK
'nın Kulp'un Ağaçkorur köyü yakınlarında döşediği el yapımı patlayıcının uzaktan kumanda ile infilak ettirilmesi sonucu şehit oldu. Ahmet'in kullandığı araçta 2 dayısı ve 3 kuzeni de şehit düştü.
"CENAZESİNİ BİLE GÖREMEDİM"
Oğlunu, kardeşlerini ve yeğenlerini kaybeden Taat Ay, terör örgütü PKK'nın yaşattığı büyük acının ardından adeta hayata küstü. Oğlunun gözlerini tedavi ettirmek için gece-gündüz çalıştığını belirten acılı anne, "Oğlumu son kez göremedim, cenazesini bile göremedim. Benim tedavim için çalışıyordu. Bu nedenle okulu bile bıraktı. Oğlum, kardeşlerim ve yeğenlerim öldü, 'Artık görmesem de olur' dediğim anlar oluyor. Ama oğlumun mezarını bir dakika da olsa görmek ve bana bu acıyı yaşatanların ceza almasını görmek için gözlerime kavuşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
GÖZLERİNİN TEDAVİ EDİLMESİNİ İSTİYOR
TAAT Ay'ın eşi Kutbettin Ay
da PKK terör örgütünün
yıllardır bölge insanına acı çektirdiğini, ekmek parası için çalışan insanları acımasızca katlettiğini belirterek, "Oğlum Ahmet, hainlerin saldırısında şehit oldu. Eşim oğlunun yanı sıra kardeşleri ve yeğenlerini de bu saldırıda kaybetti. Bu acı olaydan sonra eşim hayata küstü, artık görmek bile istemediğini söylüyordu. Ancak, bir yandan da hem kendisine acı yaşatanların ceza çektiğini hem de oğlu, kardeşleri ile yeğenlerinin mezarını görmek için gözlerinin tedavi edilmesini istiyor. Bu konuda büyüklerimizden destek bekliyoruz" dedi.