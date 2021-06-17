HDP il binasına saldırıda acı detay!

İL BİNASINI BASTI
Olay, saat 11.00 sıralarında, Çankaya semtinde HDP İl Başkanlığının bulunduğu iş hanının 2'nci katında meydana geldi. 2. Kattaki HDP İl Başkanlığına gelen O.G., parti çalışanı Deniz Poyraz'ı tabancayla ateş edip, öldürdü. Silah sesleri üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, binanın bulunduğu sokağın çevresini güvenlik şeridiyle çevirerek, yaya geçişine kapattı. Saldırgan, polisin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen O.G.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.
ANNESİNİN YERİNE İŞE GELMİŞ
HDP İl Başkanlığı'nda O.G. tarafından tabancayla vurularak öldürülen Deniz Poyraz'ın, partide çay servisi ve temizlik işleri yapan annesi Fehime Poyraz rahatsızlandığı için bir günlüğüne onun yerine işe geldiği belirtildi. Deniz Poyraz'ın saldırı sırasında binada yalnız olduğu bildirildi. Savcının incelemesinin ardından Poyraz'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla İzmir Adli Tıp morguna kaldırıldı. Öte yandan olayı duyan partililer ise bina önüne geldi. Deniz Poyraz'ın annesi Fehime Poyraz da HDP İl Başkanlığı'na gelip, "Yolumu açın, çocuğumu görmek istiyorum" diyerek, içeri girmek istedi. Polisin engellemesi üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı.
MEMBİÇ'TE GÖREV YAPMIŞ
Öte yandan SABAH'ın edindiği bilgiye göre saldırıyı gerçekleştiren O.G'nin bir süre önce sağlık görevlisi olarak Membiç'te görev yaptığı ardından da oradaki görevini tamamlamasının ardından İzmir'e geri döndüğü öğrenildi. O.G'nin iki ay süreyle mazeret belirtmeden işine gitmemesi üzerine meslekten ihraç edildiği ifade edildi.
İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NAN AÇIKLAMA:
İzmir'in Konak ilçesindeki HDP İl Başkanlığına giren ve bir kişiyi öldüren silahlı saldırgan yakalandı.
Şair Eşref Bulvarı'ndaki iş merkezinin 2. katında bulunan HDP İzmir İl Başkanlığına giren silahlı saldırgan, tabancayla etrafa ateş açtı. İl başkanlığının camlarının kırıldığı saldırının ardından iş merkezinin çatı katına çıkan kişi, polislerce gözaltına alındı.
İş merkezinin etrafını güvenlik kordonuyla çevreleyen ve il başkanlığında inceleme yapan polis ekipleri, bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından D.P'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, daha önce sağlık çalışanı olan ve görevinden istifa eden O.G'nin, saat 11.00 sıralarında HDP İl Başkanlığına geldiği, parti çalışanı D.P'yi tabanca ile ateş ederek öldürdüğü belirtildi.
Şüphelinin yakalandığı aktarılan açıklamada, olayın tüm yönleriyle araştırıldığı kaydedildi.
"SORUŞTURMA TİTİZLİKLE DEVAM ETTİRİLMEKTEDİR"
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada da olayla ilgili derhal soruşturma başlatıldığı belirtilerek, "Bu kapsamda iki cumhuriyet savcımızın ve bir başsavcı vekilimizin kolluğa verdiği talimatlar doğrultusunda soruşturmanın hızlı ve etkin bir şekilde yapılması sağlanmıştır. Olay şüphelisi O.G, suç eşyası silahla beraber olay yerinde yakalanmıştır. Maktule D.P'nin ölüm muayene ve otopsi işlemlerinin yapılması talimatları verilmiş ve olay mahallindeki delillerin toplanması amacıyla olay mahalli güvenlik altına alınmıştır. Olay tüm yönleriyle araştırılmakta olup soruşturma titizlikle ve etkin bir şekilde devam ettirilmektedir." denildi.
BİNA ETRAFINDA GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Olayın ardından çok sayıda partilinin bina etrafında toplanması nedeniyle polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
Bölgedeki trafik akışı durdurulurken tramvay seferlerine de ara verildi.
KINAMA MESAJLARI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, saldırıyı kınadı.
Dağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"HDP İzmir il binasında gerçekleşen saldırı ve cinayeti kınıyorum. Türkiye'nin huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik her türlü saldırı ve girişimin karşısında olduk, olmaya devam edeceğiz."
Tunç Soyer de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadığını belirterek, "Saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. İzmir'imiz huzur kentidir. Bu huzura zarar verecek her türlü girişimin karşısındayız." ifadelerini kullandı.