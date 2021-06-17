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Giriş Tarihi: 17.6.2021 12:07

İstanbul Emniyeti’nde müdür terfileri açıklandı!

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul Emniyeti’nde müdür terfileri açıklandı!

’nde 3. ve 4. Sınıf Emniyet Müdürleri’nin terfileri açıklandı.

'nde 3. ve 4. Sınıf Emniyet Müdürleri ve alt rütbelerin terfileri açıklandı. İlçe Emniyet Müdürü Necati Aktuğ Şahin, Pendik İlçe Emniyet Müdürü Barış Çukur, Çevik Kuvvet Şube Müdürü Hakan Alpaslan Kırbaş, Çocuk Şube Müdürü Cenk Bal, Eğitim Şube Müdürü Neslihan Türkün Alpay, Interpol-Dış İlişkiler Şube Müdürü Filibya Saral, Strateji Geliştirme Şube Müdürü Esma Zeyrek Şirin, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürü Nilgün Selvi, Terörle Mücadele Şube Müdürü Gökhan Nazlım ve İlker Şahin terfi ederek 2. Sınıf Emniyet Müdürü oldu. İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ve Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcısı Korhan Karaarslan da terfi ederek Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü oldu.

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İstanbul Emniyeti’nde müdür terfileri açıklandı!
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