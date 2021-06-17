İstanbul Emniyeti’nde müdür terfileri açıklandı!

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde 3. ve 4. Sınıf Emniyet Müdürleri ve alt rütbelerin terfileri açıklandı. Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü Necati Aktuğ Şahin, Pendik İlçe Emniyet Müdürü Barış Çukur, Çevik Kuvvet Şube Müdürü Hakan Alpaslan Kırbaş, Çocuk Şube Müdürü Cenk Bal, Eğitim Şube Müdürü Neslihan Türkün Alpay, Interpol-Dış İlişkiler Şube Müdürü Filibya Saral, Strateji Geliştirme Şube Müdürü Esma Zeyrek Şirin, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürü Nilgün Selvi, Terörle Mücadele Şube Müdürü Gökhan Nazlım ve İlker Şahin terfi ederek 2. Sınıf Emniyet Müdürü oldu. İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ve Çevik Kuvvet Şube Müdür Yardımcısı Korhan Karaarslan da terfi ederek Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü oldu.