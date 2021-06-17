Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Kovid-19 aşı odalarında görevli personele ek ödeme verilecek
Giriş Tarihi: 17.6.2021 21:30

Kovid-19 aşı odalarında görevli personele ek ödeme verilecek

AA
Kovid-19 aşı odalarında görevli personele ek ödeme verilecek

(Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında oluşturulan aşı odalarında görevli personele ek ödeme yapılacak.

, "Kovid-19 Pandemisi Nedeniyle Oluşturulan Aşı Odalarında Görev Yapan Personele Ek Ödeme" konulu genelgeyi 81 ilin sağlık müdürlüğüne gönderdi.

Kovid-19 salgınının ortadan kaldırılması amacıyla aşı çalışmalarının hızlandırıldığına dikkati çekilen genelgede, aşı odalarında görevlendirilen personele motivasyonlarının artırılması amacıyla ek ödeme yapılacağı kaydedildi.

Buna göre, ilgili yönetmelik kapsamındaki personelden Kovid-19 için oluşturulan aşı odalarında aşı yapmak için görevlendirilenlere yapılacak ek ödeme, tabipler için yüzde 30, tabip dışı sağlık hizmetleri sınıfı personel için yüzde 100 artırımlı uygulanacak.

Tabip dışı sağlık hizmetleri sınıfı personel için hesaplanan tutar, 209 sayılı kanunun 5'inci maddesi uyarınca ödenen sabit ek ödeme tutarından mahsup edilmeden ödenecek.

Ayrıca, ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde ilgili ek ödeme yönetmeliği kapsamında bulunan personele 1 Nisan 2021'den geçerli olmak üzere 4 ay süreyle ek ödeme yapılacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kovid-19 aşı odalarında görevli personele ek ödeme verilecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA