Oğuzhan Asiltürk’ten kongre çağrısı

Saadet Partisi
Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk
, dün Twitter hesabından 53 maddelik paylaşımda bulundu ve parti yönetimine yönelik eleştirel açıklamalar yaptı. Asiltürk'ün açıklamaları kongre çağrısı olarak yorumlandı. Asiltürk, "Önümüzde, şu anda tarihi belli olmayan bir genel seçim var. Bu seçimde başarılı olmak için sosyal ve siyasi şartlara uygun olarak hizmet edecek bir teşkilat oluşturacağız. Güçlü bir Saadet Partisi teşkilatı oluşturmak için, benim gözetimimde, geniş istişarelerle bir liste hazırlanacak ve kongre başkanlığına sunulacak" dedi. Partiyi yönetenlerin sadece iktidarı eleştirdiklerini söyleyen Asiltürk, "Maddi ihtiyaçları da dikkate alacağız ama hedefimiz, toplumu ahlaki ve manevi değerlere yönlendirme çalışması olmalıdır" ifadelerini kullandı.
'YOK OLURUZ'
Asiltürk, parti yönetimine, "Milli Görüş
'ün partisini, diğer partilerden ayıran ahlaki ve manevi değerlere bağlılığıdır. Buna dikkat etmezsek yok oluruz" uyarısında bulundu. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
ise, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün partisine yönelik eleştirileriyle ilgili soru üzerine "Parti meselelerimizi kamuoyunda tartışmaya hiçbir zaman bugüne kadar girmedim, bundan sonra da girmemekte kararlıyım. Onun için o açıklamalar Oğuzhan beyi doğrudan doğruya bağlar. Kendisi ile de görüşeceğiz" yanıtını verdi. Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın
, Asiltürk'e yazılı bir açıklamayla yanıt verdi. Aydın, partinin ortaya koyduğu duruşun geniş çevrelerce takdir edildiğini belirterek "Saadet Partisi'nin yetkili kurulları ve karar organları bellidir. Yine aynı şekilde tüzüğümüzde kongre kararının nasıl alınacağı yazılıdır" ifadelerini kullandı.